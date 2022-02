Turismo de Itaipu apresenta crescimento de 40% em janeiro

Itaipu Panorâmica foi o passeio mais procurado. Foto: Kiko Sierich/PTI

Os atrativos turísticos da usina de Itaipu receberam 45.149 visitantes no mês de janeiro de 2022, um crescimento de 40% em relação ao mesmo período de 2021, quando foram registradas 32.343 visitas.

O passeio com o maior número de turistas foi o Itaipu Panorâmica, com 37.857 pessoas, seguido do Refúgio Biológico (5.223) e Itaipu Iluminada (1.971). O Itaipu by Bike contabilizou 98 participantes.

Mesmo com o aumento, a visitação ainda é menor do que a registrada em 2020, antes do início da pandemia. Naquele ano, o número de turistas em janeiro ficou em 57.769, 34% a mais que em 2022.

No momento, estão em operação seis passeios no Complexo Turístico Itaipu (CTI): Itaipu Panorâmica, Refúgio Biológico Bela Vista, Itaipu Iluminada, Itaipu By Bike, Itaipu Ride e Itaipu Tour Virtual.

O Ecomuseu atendeu até o dia 15 de outubro de 2021 e atualmente se encontra fechado para reforma. A previsão de reabertura é em agosto de 2022.