Mutirão pretende construir Escola Caiçara de Educação Popular

A Associação Mandicuera, com sede na Ilha dos Valadares, em Paranaguá, promove uma campanha para criar uma escola que valorize a cultura caiçara e os conhecimentos tradicionais das comunidades da região.

A instituição promove há quase 20 anos ações em favor da cultura local e teve papel fundamental para o Fandango ter sido declarado patrimônio cultural imaterial brasileiro em 2012. Entre as atividades culturais, realiza desde bailes, até oficinas de luteria, a arte de construção de instrumentos, focado na utilização da madeira caxeta como matéria prima.

O projeto da Escola Caiçara de Educação Popular Mandicuera surgiu há 2 anos e tem um grupo de trabalho formado por educadores, mestres populares e doutores universitários. A pandemia da covid-19 atrasou um pouco o projeto, que agora entra em ritmo de retomada.

No início deste mês de março, o mutirão ganhou móveis escolares do Colégio Medianeira. “Estamos nos alinhando com a prefeitura com relação a doação de um terreno”, informa a página do Facebook do Mandicuera. Também já começaram as capacitações de professores.

Quem puder colaborar com o projeto pode enviar uma doação pelo Pix da Associação: (CNPJ): 07204911000180 (favor enviar comprovante pelo email: mandicueraculturapopular@gmail.com)

Em um vídeo que apresenta o projeto, a Mandicuera denuncia o momento difícil em que a cultura e o meio ambiente. No final mostra um caminho:

“Vivemos um período conturbado de desmonte das instituições e de leis que protegem nossas florestas e mares, desmonte de instituições públicas de ensino e da ciência. Nós, povos tradicionais, estamos perdendo biomas para a negligência, para o fogo, para o racismo ambiental, nossos manguezais estão correndo risco. O que protege o meio é o conhecimento”.

“Nós queremos culturalizar a educação, queremos construir uma escola caiçara. Com toda a bagagem que nossas ações educacionais para salvaguarda da cultura caiçara nos trouxeram, a Associação Mandicuera começa um novo projeto e convida você a somar conosco nesse sonho de construir uma Escola Caiçara de Educação Popular, que tenha no saber popular o ponto de partida para compartilhar descobertas e aprendizagens, no diálogo com a comunidade para a construção de um processo educativo mais democrática e emancipatório.

“Onde? Na nossa comunidade na Ilha dos Valadares, o maior bairro de Paranaguá, com cerca de 38 mil habitantes e que carece de políticas públicas.

“Precisamos de uma escola que facilite a formação de crianças, jovens e adultos. Um espaço de acolhimento para pessoas de todas as idades, que queiram completar ou complementar ou aumentar sua formação.

“Quer saber mais sobre o projeto: visite a Associação Mandicuera nas redes sociais. Contamos com a sua ajuda. Precisamos realizar este sonho. Faça parte deste Mutirão pela Educação.”

Pix da Associação: (CNPJ): 07204911000180 (favor enviar comprovante pelo email: mandicueraculturapopular@gmail.com)