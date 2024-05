Ilha das Peças reúne grupos do Paraná e São Paulo na Festa do Divino

Acontece neste final de semana, na Ilha das Peças, em Guaraqueçaba, a mais autêntica Festa do Divino do Litoral do Paraná. Participam 14 grupos de fandango caiçara e quatro grupos de foliões da bandeira. É uma legítima Festa Caiçara, feita na base do mutirão.

A festividade reúne as folias do Divino de Guaratuba, Paranaguá, Cananéia e Ubatuba, as duas últimas do litoral paulista. Elas carregam as tradicionais bandeiras: vermelha, representando o Divino Espírito Santo; e branca, representando a Santíssima Trindade.

O evento começa cedo, no sábado (18):

Às 8h30, é possível acompanhar a saída das bandeiras de Paranaguá, no trapiche do rio Itiberê, em direção à Ilha das Peças.

Às 11h, tem a concentração das folias para o trajeto até o Restaurante e Cooperativa das Mulheres da Ilha das Peças.

Às 11h30h acontece o Levantamento do Mastro e as Cantorias de Saudação, na praia, em frente à Igreja de São Sebastião.

Ao meio-dia tem o almoço.

Às 14h inicia a romaria do Divino e a Visitação das Casas, saindo da Igreja de São Sebastião.

Às 18h tem o encerramento da Romaria e o Beijamento das Bandeiras.

Às 20h começa o Baile Amanhece de Fandango Caiçara, no Clube da Associação de Moradores da Ilha das Peças.

A festa tem presenças ilustres da cultura caiçara, confira:

Bacurau e Mestre Pedrinho, de Ubatuba

Família Alves Ariri e Jovens Fandangueiros do Itacuruçá, de Cananéia

Manema, de Iguape, também São Paulo

Mandicuera e Grupo Dona Mariquinha, da Ilha dos Valadares

Mestre Eugênio, Pés de Ouro e Família Domingues, de Paranaguá

Pirão do Mesmo, da Ilha Rasa

Raízes Fandangueiras, da Ilha do Superagui

Fandanguará, de Guaraqueçaba

No domingo (19) é mais cedo ainda:

Às 6h tem a Alvorada das Bandeiras do Divino e da Santíssima Trindade, na Casa dos Devotos.

Às 7h tem o Café da Manhã.

Às 8h30, o Encontro das Bandeiras de todas as comunidades no Restaurante e Cooperativa das Mulheres da Ilha das Peças.

Às 9 h a Procissão do trajeto até o mastro, cantorias de louvação, da Cooperativa à praia e ao mastro.

Às 10h tem Missa de Pentecostes e Acolhimento das Bandeiras e Folias, na Igreja de São Sebastião.

Ao meio-dia, o Almoço comunitário, no Salão Paroquial.

E às 15h, a Derrubada do Mastro, Anúncio e a Despedida no porto.

A realização da Festa do Divino é da Associação de Cultura Popular Mandicuera, Paróquia São Sebastião e Associação de Moradores da Ilha das Peças.

O evento conta com apoio dos Foliões das Bandeiras, Grupos de Fandango Caiçara, Devotos das Comunidades de Guaraqueçaba, Cananéia e Paranaguá, Restaurante e Cooperativa das Mulheres Da Ilha das Peças, Klabin S/A, Secretaria de Cultura, Turismo e Esporte de Guaraqueçaba, Prefeitura de Guaraqueçaba e os artistas visuais Gladson Targa e Bruno Romā.