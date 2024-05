Adriano Ramos lança pré-candidatura a prefeito de Paranaguá

Fotos: Divulgação Republicanos

O partido Republicanos realizou um grande evento no Camboa Hotel na noite de sexta (10) no lançamento da pré-candidatura a prefeito de Adriano Ramos. Prestigiaram o evento o secretário de estado da Justiça e Cidadania, Santin Roveda; dois deputados federais: Felipe Francischini e Geraldo Mendes (União Brasil); e quatro deputados estaduais: Alexandre Amaro (Republicanos), Denian Couto e Fábio Oliveira (Podemos) e Paulo Gomes (PP);

Também compareceram vereadores, ex-vereadores, lideranças políticas de Paranaguá e das cidades da região, além de presidentes de partidos e dezenas de pré-candidatos a vereador que sinalizam apoio a Ramos na corrida pela prefeitura.

Acompanhado da esposa, Patrícia Bamvakiades Ramos, e da presidente do Republicanos de Paranaguá, Acsa Bonjardim, ele recepcionou os convidados e falou de sua plataforma eleitoral. De acordo com o partido, Ramos defende intervenções em setores como o turismo, a geração de empregos e a inovação para que Paranaguá dependa menos de ser uma cidade portuária, tida como pouco desenvolvida, além de enfrentar muitos problemas sociais e de crescente violência. “Queremos a cidade avançando e isso se constroi com diálogo, com políticas públicas eficientes que vão tirar Paranaguá desse retrocesso que persiste há décadas criando uma imagem ruim da cidade-mãe do Paraná. Deveríamos estar entre as mais desenvolvidas do Paraná e do Brasil, e temos condições para isso”, defende o pré-candidato.

Ramos é suplente de deputado estadual, graças aos 36.327 votos obtidos na eleição de 2022, faltando apenas 96 votos para alcançar a vaga. Desses, mais de 91% foram obtidos em Paranaguá, destaca seu partido.

“140 pré-candidatos a vereador”

De acordo com o Republicanos, o pré-candidato a prefeito conta com apoio de deputados federais e intenção declarada de sete partidos e, “até agora, de aproximadamente 140 pré-candidatos a vereador”.

Nascido em Paranaguá em 1968, é despachante do Detran, casado, tem quatro filhos e um neto. Foi vereador em dois mandatos, “se notabilizou e obteve apoio popular ao propor e conseguir a aprovação de leis visando sempre a inclusão de portadores de necessidades especiais e diversos benefícios sociais à população menos favorecida”.

2º em 2020 – Candidato a prefeito de Paranaguá em 2020, ficou em 2º lugar, com 27.265 votos (37,05%) – não muito atrás do reeleito Marcelo Roque, que fez 36.444 votos (49,52%), numa disputa que teve 10 candidatos.