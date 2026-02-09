4ª Corrida do Porto 2026 será em junho e contará com Meia Maratona

Lançamento da prova foi marcado por atividades no calçadão da Praia de Caiobá na Arena Portos do Paraná

Corrida do Porto 2024 recebeu 3 mil inscrições | fotos: Claudio Neves/Portos do Paraná

A Corrida do Porto 2026, promovida pela Portos do Paraná, será realizada no dia 21 de junho. Para anunciar a grande novidade desta edição, a Meia Maratona, a Autoridade Portuária promoveu diversas dinâmicas na entrada da Arena Portos do Paraná do Verão Maior, na praia de Caiobá em Matinhos. As atividades foram realizadas durante todo o fim de semana.

Quem passou pelo calçadão da Avenida Beira Mar, pôde participar das atividades e conhecer detalhes da primeira corrida do mundo que percorre toda a faixa portuária, ao lado de grandes embarcações.

“Estamos no Verão Maior divulgando esta corrida pioneira dentro do cais e em 2026 temos novidades, como a meia maratona. Convidamos a todos”, afirmou o diretor-presidente da Portos do Paraná, Luiz Fernando Garcia.

Na 4ª edição os atletas poderão optar pelos percursos de 5km (corrida e caminhada), 10km e 21 km. A personal trainer e influencer Melina Moscardi esteve em Matinhos apoiando a divulgação da Corrida do Porto e afirmou que vai correr a meia maratona.

“Participei de todas as edições, é uma corrida muito especial para mim porque acontece na minha cidade e dentro do cais. Este ano vou estrear na meia maratona”, declarou Melina.

A aposentada Vera Lúcia dos Santos foi uma das veranistas que saiu de Curitiba para aproveitar as praias do Paraná e visitou o stand da Corrida do Porto, que a motivou a participar este ano. “Eu adoro andar, eu acho que eu consigo fazer a caminhada”, disse Vera.

Evento com impacto social

Os 4 mil ingressos serão disponibilizados para venda a partir de março. Todo o valor arrecadado será revertido para obras sociais. Em 2025, 3 mil pessoas se inscreveram e R$ 420 mil foram arrecadados. O valor total foi dividido igualmente para reformas nos asilos São Vicente de Paulo e Lar dos Idosos Perseverança, em Paranaguá.

A Portos do Paraná informou que o site e os prazos para as inscrições serão divulgados em breve.