Estado discute cronograma e próximos passos da concessão do Canal da Galheta

Contrato pioneiro no Brasil prevê investimento de R$ 1,23 bilhão ao longo de 25 anos na ampliação do calado e manutenção do canal de acesso

Foto: Geraldo Bubniak/AEN

O governador Carlos Massa Ratinho Junior recebeu nesta terça-feira (20), no Palácio iguaçu, representantes da Deme Group e da FTSPar, empresas que formam o Consórcio Canal Galheta Dragagem (CCGD), vencedor do leilão da concessão da gestão do canal de acesso por um período de 25 anos. Eles discutiram os próximos passos do cronograma do contrato, que é o primeiro do Brasil a conceder à iniciativa privada a gestão de um canal aquaviário portuário e representa um marco na modernização da infraestrutura logística nacional.

Durante o encontro, o governador destacou o momento histórico vivido pelo Porto de Paranaguá, que em 2025 alcançou a marca de 73 milhões de toneladas movimentadas, volume inicialmente projetado apenas para 2045. “Estamos no melhor momento da história do nosso porto. Além da concessão do canal, temos o projeto do novo píer em ‘T’, com oito novos berços, e em breve entregaremos o Moegão, a maior obra portuária em execução no Brasil, que vai fortalecer o transporte ferroviário”, afirmou.

Ratinho Junior também ressaltou a escolha da Deme por ter um parceiro local para gerir a concessão. “É um projeto pioneiro no País e queremos cumprimentar a Deme por ter escolhido uma empresa paranaense como parceira para esse investimento de longo prazo”, completou.

O leilão da concessão foi realizado em setembro do ano passado, após disputa entre quatro grandes grupos internacionais, com dez lances, o que demonstrou a atratividade do modelo de concessão desenhado pelo Governo do Estado em parceria com o Ministério de Portos e Aeroportos.

Ao longo dos 25 anos de contrato, o consórcio vencedor deverá investir R$ 1,23 bilhão na gestão, manutenção e ampliação do canal, com foco principal no aumento do calado para até 15,5 metros. A ampliação permitirá a operação de navios de maior porte, com maior capacidade de carga, mais segurança na navegação e redução dos custos logísticos para as empresas que operam no porto.

Segundo o secretário estadual da Infraestrutura e Logística, Sandro Alex, a concessão projeta o Porto de Paranaguá para um novo patamar de competitividade. “Estamos iniciando 2026 confirmando um investimento estratégico e uma modelagem inédita no Brasil. Esse contrato vai garantir um calado maior, projetando o porto para o futuro, com mais eficiência, mais capacidade operacional e menor custo logístico. É um ganho para a Portos do Paraná, para os operadores e, principalmente, para os usuários do sistema portuário”, comentou.

Além dos investimentos diretos, o contrato prevê o pagamento de uma outorga de aproximadamente R$ 276 milhões, recursos que serão integralmente revertidos em investimentos no próprio Porto de Paranaguá. A modelagem contratual também estabelece indicadores rigorosos de desempenho e incentivos para a antecipação das obras, o que pode acelerar os ganhos de eficiência e ampliar os benefícios ao setor produtivo e ao comércio exterior.

Para o presidente da Portos do Paraná, Luiz Fernando Garcia, a concessão consolida um ciclo de transformação da infraestrutura portuária do Estado. “Esse trabalho não termina com a batida do martelo. O modelo de concessão do canal foi muito bem construído, atraiu grandes players globais e agora demonstra maturidade com a antecipação de investimentos”, disse.

“Ter uma empresa líder mundial em dragagem, associada a um parceiro paranaense com décadas de atuação local, nos dá segurança de que o contrato será executado com excelência, garantindo mais profundidade, mais carga por navio e menor custo para quem utiliza o porto”, acrescentou Garcia.

AMPLA EXPERIÊNCIA – A Deme Group é uma empresa belga com mais de 150 anos de atuação, reconhecida internacionalmente como uma das líderes globais em dragagem, com cerca de 20% de participação no mercado mundial do setor.

Ela está diretamente ligada ao desenvolvimento da Bélgica e dos Países Baixos, regiões que passaram por ampla expansão territorial ao longo de décadas por meio de grandes projetos de dragagem e engenharia costeira. Esse histórico confere à empresa uma elevada capacidade técnica e operacional na execução de obras complexas em ambientes portuários e marítimos.

Presente no Brasil desde 2008, a Deme ampliou sua atuação no País a partir da formação de parcerias locais. A FTSPar, parceira no consórcio no Porto de Paranaguá, atua há cerca de 40 anos nos portos paranaenses, reunindo conhecimento técnico, experiência operacional e domínio das especificidades logísticas da região.

Representantes do consórcio informaram que os trabalhos preparatórios já estão em andamento, mesmo antes da assinatura formal do contrato, com foco na obtenção das licenças ambientais necessárias. A previsão é que a assinatura ocorra ainda no primeiro trimestre de 2026, com início imediato das atividades. A primeira grande dragagem está programada para 2027, condicionada à emissão do licenciamento ambiental.

O diretor executivo da Deme Brasil, Disney Barroca Neto, destacou a robustez da modelagem do contrato e a importância da articulação institucional. “Estamos em uma etapa decisiva, finalizando os trâmites documentais para a assinatura do contrato, com previsão de início imediato dos trabalhos. Essa concessão é resultado de anos de planejamento, com incentivos claros para a antecipação dos investimentos. A parceria com o Governo do Estado, a autoridade portuária e os parceiros locais é fundamental para garantir agilidade, eficiência e o cumprimento do cronograma”, afirmou.

PRESENÇAS – Também acompanharam a reunião o vice-governador Darci Piana; o presidente da Invest Paraná, Eduardo Bekin; o gerente-geral de Concessões da Deme, Steven Bouckaert; o diretor de Desenvolvimento de Negócios da Deme, Koen Geerts; o CEO da FTSPar, Andre Maragliano; e o diretor-executivo Estratégico da FTSPar, Valdecio Bombonatto.