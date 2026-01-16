Correio do Litoral
Navios da Marinha fazem parada estratégica no Porto de Paranaguá

Embarcações trouxeram aspirantes para ações práticas como rotinas de patrulhamento e conhecimento do litoral brasileiro
Foto: Rodrigo Sell/Gcom Portos do Paraná

Os navios-patrulha Grajará e Maracanã atracaram no Porto de Paranaguá durante o patrulhamento da costa brasileira. As duas embarcações fazem parte da esquadra, que protege o País em fiscalizações, inspeções, salvaguarda da vida humana e prevenção de poluição, entre outras atribuições. A estadia dos navios na instalação portuária paranaense tem o propósito logístico com abastecimento e também de aprendizado para os aspirantes a bordo. As embarcações desatracaram no final desta quinta-feira (15).

“É sempre uma honra receber a Marinha, que é uma grande parceira nossa. Sempre estamos aptos a recebê-los”, destacou o diretor-presidente da Portos do Paraná, Luiz Fernando Garcia. Nesta semana, o diretor-presidente também recebeu a visita do novo comandante do 8º Distrito Naval da Marinha, Marco Antônio Linhares Soares, e do capitão de Mar e Guerra, Maurício Tinoco dos Santos Benvenuto.

Foto: Mayara Locatelli/Gcom Portos do Paraná

De acordo com o capitão de corveta e comandante do Navio Patrulha Maracanã, Bruno Lorenzo Mirão, a parada dos navios-patrulha em Paranaguá foi uma dupla missão. “Em janeiro, a Marinha emprega todos seus meios em função dos aspirantes para que eles possam aplicar seus conceitos teóricos adquiridos na Escola Naval na parte prática dos navios ao longo de toda a costa brasileira”, informou.

Tanto no Maracanã quanto no Guajará, os aspirantes convivem com os oficiais, acompanham a rotina de bordo e identificam suas aptidões profissionais. “Estão aprendendo também a parte de logística e regional para entender a importância do litoral brasileiro para a economia. Paranaguá, por exemplo, é o segundo maior porto do Brasil e tem grande relevância nacional”, apontou o capitão Mirão.

Foto: Rodrigo Sell/Gcom Portos do Paraná

Estrutura

O Navio-Patrulha Guajará tem 46,5 metros de comprimento e foi lançado em 1994. Possui um canhão e duas metralhadoras. Já o Navio-Patrulha Maracanã tem 54,2 metros de comprimento e também um canhão e duas metralhadoras. Foi incorporado à frota da Marinha em 2014.

Ao longo de toda a costa brasileira existem os distritos navais, responsáveis pela proteção e fiscalização das áreas jurisdicionais brasileiras. “Estas embarcações fazem a patrulha naval, inspeção naval, salvaguarda da vida humana e prevenção de poluição ambiental. A função deles é se fazer presente e preservar essa área jurisdicional brasileira”, finalizou Mirão.

Foto: Rodrigo Sell/Gcom Portos do Paraná

Fonte: Gcom Portos do Paraná

