Porto de Paranaguá confirma chegadas de navio de cruzeiro na temporada 2026/2027

Serão 14 escalas do navio MSC Lirica que trará milhares de turistas para conhecer as belezas do litoral paranaense

Desembarque do MSC Lirica em 2023 | foto: Claudio Neves/Portos do Paraná

O Porto de Paranaguá confirmou que fará a operação de navios de passageiros, para garantir que o litoral paranaense esteja na rota dos cruzeiros na temporada 2026/2027. O anúncio ocorreu após reuniões entre a Portos do Paraná e a empresa MSC. Ao todo, serão 14 escalas com o navio MSC Lirica, que já atracou no litoral paranaense na temporada 2023/2024.

A primeira escala está prevista para o dia 12 de dezembro, seguida de atracações semanais, sempre aos sábados, até o dia 13 de março. O Receptivo do Rocio será a base para os embarques e desembarques dos cruzeiristas.

“Estamos elaborando todo o planejamento para executar com eficiência as operações de atracação e desatracação do navio de passageiros, desde a entrada no canal de acesso até o cais, com a mesma eficiência, segurança e zelo adotados com as demais embarcações”, declarou o diretor-presidente da Portos do Paraná, Luiz Fernando Garcia.

A Guarda Portuária já trabalha na elaboração de um amplo sistema de fiscalização no cais e no trajeto de deslocamento entre a área portuária e o receptivo, que ficará ao lado do Santuário de Nossa Senhora do Rocio. Ao todo, serão 20 câmeras de monitoramento instaladas em pontos estratégicos, que farão o acompanhamento constante da operação.

Também haverá fiscalizações com a utilização de cães farejadores e escolta dos ônibus entre o Receptivo do Rocio e o cais, no berço onde o navio estará atracado, para garantir o controle de acesso à área alfandegada. “Tudo tem o objetivo de trazer mais segurança aos passageiros e à operação no cais”, explicou o gerente da Unidade Administrativa de Segurança Portuária, major César Kamakawa.

Estudos mostram que cada cruzeirista deixa na cidade, em média, R$ 500, valor que influencia positivamente a geração de empregos e a ampliação da renda da população litorânea durante a temporada. “A nova temporada é uma notícia muito positiva para o turismo do Paraná. Esses cruzeiros trazem turistas que conhecem nossa cultura, nossos atrativos naturais e impulsionam diretamente a economia local”, destacou o secretário de Estado do Turismo, Leonaldo Paranhos.

Recentemente, o Governo do Paraná filiou-se à Associação Brasileira de Cruzeiros Marítimos (CLIA), instituição de relevância internacional no setor, com o objetivo de fortalecer o crescimento do Estado nesse segmento. “Muitos visitantes acabam voltando para conhecer melhor o litoral paranaense”, declarou o diretor-presidente do Viaje Paraná, Irapuan Cortes.

Capacitação dos comerciantes

Para atender os cruzeiristas, comerciantes da Ilha do Mel participaram de dois cursos gratuitos de inglês oferecidos pela Portos do Paraná.

As aulas orientaram sobre a divulgação de serviços e produtos, além do atendimento inicial ao cliente. A capacitação foi realizada em parceria com o Sesc (Serviço Social do Comércio), o Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial) e a Fecomércio (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo).

Temporadas anteriores

Entre as temporadas de 2023 e 2025, foram realizadas 24 escalas de navios, que trouxeram mais de 58 mil pessoas ao litoral paranaense. Já entre 2025 e 2026, o Porto de Paranaguá recebeu apenas atracações pontuais de navios de cruzeiro, sem embarque ou desembarque de passageiros.

Sobre o MSC Lirica

O navio possui capacidade para 2.648 passageiros e conta com 721 tripulantes. São 988 cabines no total. A embarcação pesa 65 mil toneladas e possui 274,9 metros de comprimento, 28,8 metros de largura e 54 metros de altura. O MSC Lirica conta com teatro, piscinas, academia de ginástica, clube de cinema para adolescentes, cassino, bares, lounges e área de compras.

Os pacotes com saídas de Paranaguá incluem três rotas. A primeira segue para Itajaí, Ilhabela, Rio de Janeiro, Búzios e Ilha Grande. A segunda é realizada exclusivamente no período do Ano Novo e integra Itajaí, Ilhabela, Rio de Janeiro, Búzios, Ilha Grande e Copacabana.

A terceira ocorre apenas no fim de semana do dia 23 de janeiro e segue para Itajaí, Ilhabela, Rio de Janeiro, Ilha Grande e Búzios.