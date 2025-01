4º boletim revela 40 pontos no Litoral que devem ser evitados pelos banhistas

Praia Central de Guaratuba, na altura da rua Ponta Grossa | Foto: Gustavo Aquino / Correio do Litoral – 7jan2025

O novo Boletim de Balneabilidade elaborado pelo Instituto Água e Terra (IAT), informa que as praias do Paraná estão 40 locais impróprios ao banho, um recorde nos últimos anos.

Em Guaratuba, dos 20 pontos monitorados, 16 estão impróprios. Matinhos tem 11 pontos impróprios; Pontal do Paraná, 10; Ilha do Mel, 2. Eles estão sinalizados com bandeiras vermelhas.

Há apenas 19 locais próprios para banho, mas a maior parte das praias paranaenses estão indicadas. Os pontos escolhidos para serem monitorados são os mais críticos, e os que foram reprovados devem ser evitados em uma margem de 200 metros – 100 de cada lado. Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná têm, juntas, cerca de 60 quilômetros de praias.

Dos 40 pontos reprovados, são 10 pontos permanentemente impróprios – foz de rios e de canais de drenagem – e 30 onde as condições variam conforme o volume de pessoas nas cidades e, principalmente, das chuvas. Quando chove forte, águas contaminadas de galerias pluviais vão para o mar.

Boletim é um alerta para evitar doenças, como as viroses

O boletim, que costuma ser divulgado pelo IAT toda sexta-feira durante o verão, é alerta à população sobre os locais que podem causar problemas de saúde quando em contato com a água pela transmissão de bactérias e vírus.

O monitoramento das águas verifica se há contaminação por esgoto sanitário e indica a possibilidade de uso dos espaços públicos para atividades de lazer, como natação, mergulho e esqui.

Para isso, utiliza-se o indicador Escherichia coli, uma bactéria existente no intestino dos seres humanos e dos animais de sangue quente. Quanto maior o número dessa bactéria na água, maior será a quantidade de esgoto e, consequentemente, maior a probabilidade da existência de organismos patogênicos (causadores de doenças).

As doenças mais comuns são gastroenterite, diarreia, doenças de pele e infecções nos olhos, ouvidos e garganta. Outras mais graves também podem ser transmitidas por meio da água, como hepatite A, cólera e febre tifoide. Viroses e doenças diarreicas agudas, como as que atingiram grande número de pessoas neste verão no Litoral, podem ser causadas por praias contaminadas.

Os locais são sinalizados com bandeira azul (própria ao banho) ou vermelha (imprópria) e devem ser evitados, o que nem sempre acontece, como se pode verificar em uma volta nas praias do Paraná.