Goura discute cicloturismo com prefeitos de Pontal do Paraná e Morretes

O deputado estadual Goura (PDT) se reuniu, nesta quarta-feira (20), com três prefeitos do Litoral Paranaense: Maurício Lense (Podemos) de Guaratuba, Rudão Gimenes (MDB) de Pontal do Paraná e Júnior Brindarolli de Morretes (PSD).

Na pauta, a formulação de políticas públicas para promover o cicloturismo com o objetivo de fomentar a economia local e o desenvolvimento sustentável dos municípios.

“Com 14 leis aprovadas e um projeto de lei tramitando, o Paraná é o estado com mais leis relacionadas ao cicloturismo do país. Precisamos colocá-las em prática. Tirar do papel para o chão. E foi exatamente sobre isso que fomos conversar com os três prefeitos nesta quarta”, comentou o deputado Goura.

Lei do Circuito Cicloturístico do Litoral

O deputado é um dos autores do projeto que se transformou na Lei 20.196/2020, que instituiu o Circuito Cicloturístico do Litoral do Paraná, que cria um circuito regional integrado entre Antonina, Guaraqueçaba, Guaratuba, Matinhos, Morretes, Paranaguá e Pontal do Paraná.

Os objetivos são incentivar o uso da bicicleta e o turismo ecológico, valorizar cultura e atrativos locais, promover saúde e bem-estar, estimular arranjos produtivos e a economia litorânea e favorecer mobilidade e acessibilidade.

Pontal do Paraná

Com prefeito Rudão Gimenes | fotos: Divulgação

O prefeito Rudão Gimenes recebeu Goura e sua equipe acompanhado da secretária Desenvolvimento Econômico e Turismo, Luciana Goldschimitt, da Costa; do secretário de Meio Ambiente, Pesca e Agricultura, Jackson César Bassfeld, e do diretor de Turismo, Cassiano Lopes.

“É muito importante receber a visita do deputado Goura para tratarmos de um assunto no qual ele tem se dedicado há muito tempo e conhece profundamente o tema do cicloturismo. Não há dúvidas de que vamos prosseguir com essa cooperação e desenvolver ainda mais o cicloturismo em Pontal”, destacou Rudão.

O deputado também entregou ao prefeito Rudão uma minuta para a criação da Lei do Cicloturismo de Pontal do Paraná. “Aqui em Pontal, são várias obras de infraestrutura de grande porte que devem ter ciclovias. Com uma lei municipal de cicloturismo essas ciclovias poderão ser integradas aos circuitos e rotas”, informou Goura.

Pontal do Paraná também tem uma ciclorrota em desenvolvimento pelo programa Pedala Paraná. É a Ciclorrota Guaraguaçu, um percurso com 18,2 km, que segue pela Estrada do Rio Guaraguaçu, passando pela aldeia Guarani Karaguatá Poty e pela área dos sambaquis.

“Nosso mandato está colaborando com a Prefeitura de Pontal do Paraná para elaborar um diagnóstico da situação da ciclomobilidade no município e estamos trabalhando em parceria para o desenvolvimento do cicloturismo no nosso litoral”, destacou Goura.

Morretes

Com Junior Brindarolli

“O deputado Goura é referência no tema cicloturismo e suas iniciativas em favor do cicloturismo no litoral fortalecem Morretes e dialogam com nossas prioridades”, declarou o prefeito de Morretes, Júnior Brindarolli.

Para ele, o trabalho pelo cicloturismo no litoral está alinhado com as propostas do deputado e da sua gestão em favor de rotas seguras, sinalização e integração com a economia local. “Quero registrar meu reconhecimento ao deputado Goura pelo apoio ao cicloturismo no litoral.”

“Morretes tem um potencial incrível para o cicloturismo, com a possibilidade de oferecer circuitos e ciclorrotas com muita diversidade, não só de paisagens, mas de objetivos, que podem ser desde passeios leves até aqueles mais radicais para quem gosta de desafios”, comentou.