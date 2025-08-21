Correio do Litoral
DER anuncia marco na construção da Ponte de Guaratuba: fixação da última estaca marítima

Foto: Consórcio Nova Ponte

A construção da Ponte de Guaratuba alcançou um dos marcos mais simbólicos da sua execução nesta terça-feira (19) quando aconteceu a concretagem da última estaca marítima, informa o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR).

A ação consolida o avanço de uma das fases mais importantes da obra, especialmente no trecho estaiado, o qual exigiu soluções técnicas complexas devido às condições geológicas e à influência das marés na Baía de Guaratuba.

De acordo com a engenheira fiscal do DER, Larissa Vieira, a execução das estacas no trecho estaiado representou uma das etapas mais desafiadoras da construção da Ponte de Guaratuba.

“Esse trecho foi emblemático devido à complexidade das fundações, que demandaram estacas de grande porte e exigiram soluções técnicas frente à forte influência das marés e às variações climáticas. Ainda assim, com planejamento, precisão e atuação integrada das equipes, concluímos com êxito mais uma fase fundamental da construção”, destaca.

“Mais uma etapa concluída e a ponte está cada vez mais próxima de ser entregue aos paranaenses, em abril do ano que vem. Continuamos avançando em excelente ritmo de trabalhos, tanto com estas soluções para a estrutura sobre a baía de Guaratuba quanto na implantação dos acessos em cada margem. Não é apenas um grande investimento, como também um marco para a engenharia rodoviária do Paraná”, afirma o diretor-presidente do DER, Fernando Furiatti.

Estacas e sustentação

As estacas marítimas são parte fundamental da fundação da ponte e representam o início de todo o processo de sustentação da estrutura. O projeto contempla um total de 64 estacas. A primeira estaca foi concretada em 17 de maio de 2024 e, pouco mais de um ano, a última estaca marítima foi finalizada.

Destas, 24 compõem o trecho estaiado da ponte, o mais complexo e estratégico do projeto, com vão livre de 160 metros para permitir a navegação segura de embarcações. O trecho estaiado tem uma extensão total de 320 metros.

Cada estaca possui diâmetros que variam entre 1,80 m e 2,20 m, com comprimentos entre 20 e 50 metros. Elas pesam em média 350 toneladas, podendo chegar a 500 toneladas.

De acordo com o Consórcio Supervisor Ponte de Guaratuba, o processo de execução envolveu alta tecnologia, pois ele inicia com a cravação da camisa metálica com martelo hidráulico, seguida da escavação por perfuratriz, drenagem com airlift, içamento das armações com guindaste e, por fim, a concretagem submersa. O tempo médio para instalação de cada conjunto de estacas variou de 5 a 10 dias.

Para dar suporte à execução em meio aquático, foram utilizadas balsas como plataformas de trabalho. No total, foram utilizados aproximadamente 8.550 metros cúbicos de concreto, o equivalente a mais de 1.000 caminhões betoneira, além de 770 toneladas de aço nas armações.

O operador de perfuração, Adenildo de Jesus Anastácio, que atuou diretamente na obra, celebra com orgulho o marco estrutural, que é motivo de alegria para os trabalhadores. “Concluir essa etapa de trabalho na Ponte de Guaratuba, aguardada há mais de 40 anos pelos paranaenses, é motivo de grande orgulho. Estou feliz por fazer parte de uma obra histórica para o estado”, destaca.

Foto: Consórcio Nova Ponte

A Ponte de Guaratuba

As obras da Ponte de Guaratuba chegaram a 70% de execução no final de julho, com avanço também nos acessos viários para a estrutura, que farão a ligação com PR-412 nos dois extremos da Baía de Guaratuba. Eles foram projetados para garantir fluidez ao tráfego e integração com o novo sistema viário.

Nesta terça-feira (19), o Consórcio Nova Ponte também divulgou as primeiras imagens de como vão ficar os acessos quando concluídos. As imagens mostram as ciclovias, rodovias, rotatórias, divisão de fluxos, área para pedestres e paisagismo. O trecho de acesso no lado sul conta com cerca de 940 metros de obras e, no lado norte, possui aproximadamente 880 metros. A extensão total, incluindo a ponte, chegará a 3,07 quilômetros. 

A obra é um investimento de quase R$ 400 milhões do Governo do Estado, por meio do DER, autarquia da Secretaria de Infraestrutura e Logística. A previsão para a inauguração é de abril de 2026.

Confira a construção da Ponte de Guaratuba com as câmeras 24 horas

