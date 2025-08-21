1ª Maratona do Litoral reúne 3 mil atletas em Matinhos

A 1ª Maratona do Litoral, realizada no último domingo (17), em Matinhos, reuniu atletas de diversos estados do país em um percurso rápido e plano à beira-mar. Segundo seus organizadores, teve a participação de 3 mil competidores.

“A primeira edição da Maratona do Litoral se superou em beleza, estrutura e impacto. Realizar um evento de nível elevado em um cenário tão próximo ao mar foi uma experiência inesquecível para todos os atletas e para toda a equipe. Estamos certos de que essa prova tem potencial — e merecimento — para se firmar de vez no calendário nacional”, destacou Daniel Waleski, diretor técnico da Sports360º, organizadora da maratona. Ele pretende colocar a Maratona do Litoral como evento fixo no calendário esportivo brasileiro.

As disputas aconteceram em quatro distâncias: Maratona (42km), Meia Maratona (21km), 10km e 5km. Somando-se a participação do público, o evento mobilizou cerca de 5,5 mil pessoas ao longo do fim de semana.

Além das provas, a arena esportiva contou com diversas ativações de marcas parceiras, espaço kids com brinquedo inflável e pipoca, além de distribuição gratuita de sorvetes pela Veneto, café da 3 Corações e isotônicos, criando um verdadeiro festival de esporte e bem-estar.

Um dos grandes diferenciais foi o manto exclusivo entregue a todos os atletas da maratona, que se tornou símbolo da prova — uma capa entregue aos atletas que completaram a maratona. “Foi um evento muito especial, marcado por uma alegria contagiante”, celebra Alexandre Grupenmacher, diretor da Procorrer, patrocinadora da Maratona do Litoral. “Reunimos desde corredores mais experientes, que puderam atingir recordes pessoais, outros que completaram sua primeira maratona ou meia maratona, até os principiantes, que correram 5 km em um lindo cenário que é o litoral do Paraná.”