Lense, Goura e IAT discutem cicloturismo, parques municipais e regularização fundiária

Redação
Fotos: Prefeitura de Guaratuba

O prefeito Mauricio Lense (Podemos) recebeu, nesta quarta-feira (20), o deputado estadual Goura (PDT) e a equipe do escritório local do Instituto Água e Terra (IAT) para tratarem do cicloturismo e da criação de unidades de conservação para favorecer o ecoturismo e a regularização fundiária em Guaratuba.

Durante o encontro, foi apresentada a proposta de criação da Ciclorrota de Guaratuba. Minutas de projetos de lei referentes ao tema foram entregues e deverão ser aprimoradas em conjunto com as secretarias municipais do Esporte e da Cultura e Turismo antes do envio à Câmara Municipal. A iniciativa está articulada à organização da documentação necessária para o recebimento de recursos da Secretaria Estadual de Turismo, já indicados e acompanhados pelo mandato do deputado.

Outro tema debatido foi a criação de unidades de conservação como alternativa para possibilitar regularização fundiária, além de oferecer novas opções de lazer e turismo para os bairros. Com a presença de representantes do Instituto Água e Terra (IAT), foram discutidos mecanismos de regularização por meio da criação de parques municipais.

Em destaque, o fortalecimento do Parque Estadual do Boguaçu e o estudo para a criação dos Parques Municipais do Castel Novo e do Eliana, iniciativas que permitirão captar recursos, integrar áreas de preservação, ampliar o potencial das ciclorrotas e fomentar o turismo local, ao mesmo tempo em que contribuem para a melhoria da infraestrutura urbana.

Também participaram da reunião o secretário da Cultura e Turismo, Luiz Michaliszyn, o secretário do Esportes, Fábio Bilek, a chefe de Gabinete, Josiane Cordeiro, além de Leandro Duarte, chefe do Escritório local do IAT e gestor do Parque Estadual do Boguaçu, e também Renata Cristine Temoteo Travassos, do IAT. Pelo mandato do deputado Goura, estiveram presentes os assessores Israel Montesuma, Eduardo Nunes, Paulo Nascimento e Daniela Ferraz.

