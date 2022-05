Mulher desaparece em SC e seu carro é encontrado em Guaratuba

Imagens: Visor Notícias

Uma mulher desapareceu há 11 dias em Balneário Piçarras (SC) e seu carro foi encontrado abandonado no Balneário de Coroados.

Débora Custódio Arruda, de 56 anos, foi vista pela última vez no dia 5 de maio, em um supermercado da cidade, onde teria comprado comida para doar para três pessoas em situação de rua.

Testemunhas relataram que ela ainda teria dado carona para um andarilho no seu VW/Crossfox. Ainda, segundo informações, eles teriam subido um trecho de uma rua e outras duas pessoas entraram no carro. Junto com Débora estava sua cachorrinha. Desde então, a família não teve mais notícias sobre ela.

O caso já foi registrado na Polícia Civil que investiga os últimos passos de Débora e tenta localizar a mulher. Mas, até o momento, não há nenhuma nova atualização sobre onde ela poderia estar. A família está desesperada.

“A gente não sabe se ela foi coagida por essas pessoas ou simplesmente quis ajudar, eles teriam rodado por mais de uma hora pela cidade de Piçarras por volta das 23h do dia 5. Depois eles saíram de Barra Velha, passaram pelo pedágio sem pagar e por volta das 2h da madrugada do dia 6, o veículo entrou de Guaratuba, onde o carro foi abandonado”, relatou Lucas, filho de Débora em entrevista ao Jornal Diarinho.

Foto: Visor Notícias

A cachorrinha de Débora estaria com uma família, que teria encontrado o animal a 10 km de onde o carro foi localizado. Na manhã de domingo (15), Lucas veio até Guaratuba resgatar o animal e acompanhar buscas pela região. Informações sobre o paradeiro de Débora podem ser repassadas pelo telefone (47) 99160 9917, ou com a Polícia Civil.

O veículo foi abandonado na rua Sambaqui, no Balneário Coroados. Depois de vários dias, moradores avisaram a Polícia Militar. O carro tem uma batida na frente. A PM do Paraná informou a Polícia Militar de Santa Catarina.

Fonte: Visor Notícias (SC)