Prefeitura de Guaratuba prorroga credenciamento do Bolsa Atleta

A Prefeitura de Guaratuba prorrogou o Chamamento Público, para o credenciamento de atletas que receberão recursos do Bolsa Atleta. O credenciamento que encerrou no dia 13 de maio agora pode ser feito até 2 de junho.

O Bolsa Atleta é destinado à execução de ações que visam o cumprimento do plano de treinamento, competições e manutenção da carreira do esportista.

Para participar, os interessados deverão se dirigir à sede da Prefeitura, na rua Dr João Cândido, 380, Centro, para protocolar os documentos, que devem ser entregues em envelope fechado.

O horário de funcionamento da Prefeitura é das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h.

O edital referente ao chamamento está disponível no site oficial da Prefeitura, e poderá ser acessado através do site: http://portal.guaratuba.pr.gov.br/chamamentos

Para mais informações, entre em contato com a Secretaria do Esporte e do Lazer:

Email: sec.esportes@guaratuba.pr.gov.br

Telefone: (41) 3472-8650

Endereço: Ginásio de Esportes Governador José Richa, localizado na rua José Nicolau Abagge.