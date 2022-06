Banco digital para empresas: 6 vantagens de ter uma conta digital para sua empresa

Independente do tamanho da sua empresa ou se você comercializa produtos ou serviços, contar com serviços bancários que facilitem o dia a dia é fundamental. E, para tomar a melhor decisão, é preciso conhecer as vantagens de um banco digital para empresas.

De alguns anos para cá, cada vez mais surgem instituições financeiras que não contam com as planilhas de orçamento e nem com a estrutura física das agências. Com todos os serviços e atendimento online, esses bancos prometem desburocratizar as finanças.

Em meio a tantas opções de conta bancária para quem empreende, é normal ter dúvidas sobre qual escolher. Para saber se os bancos digitais são a melhor opção para o seu negócio, continue lendo.

O que é um banco digital para empresas?

Os bancos digitais pj surgiram há alguns anos com o objetivo de facilitar a gestão financeira de empresas. Essas instituições financeiras se baseiam em tecnologia para oferecer serviços bancários de forma 100% digital.

Com isso, um banco digital para empresas não precisa contar com a estrutura física de agências, o que gera uma economia para o banco e uma grande comodidade para seus clientes.

Através de aplicativos para smartphones ou internet banking é possível ter total controle sobre as finanças do negócio. Fazer cobranças, receber pagamentos, transferir dinheiro ou quitar boletos. Tudo isso e muito mais pode ser feito na palma da mão.

Além disso, é possível contar com serviços de crédito, como cheque especial e cartão de crédito. Sempre com a praticidade de acompanhar em tempo real todas as entradas e saídas de dinheiro.

6 vantagens das contas digitais pj

Embora muitas empresas ainda estejam acostumadas com os bancos tradicionais, cada vez mais pessoas que empreendem têm visto vantagens em optar por um banco digital pj.

Isso porque, esse tipo de instituição financeira pode oferecer um custo-benefício muito maior para as companhias.

Para você entender exatamente quais são todas as vantagens de ter uma conta jurídica nesses bancos, veja os benefícios que listamos abaixo.

Economia

Como mencionado, um banco digital para empresas não precisa ter agências espalhadas pelo país para atender seus clientes. Na prática isso significa economia.

Do lado do banco, há uma grande economia nos custos de infraestrutura e equipe, já que todo serviço é feito online. Mas, o lado positivo para o cliente é que essa economia se reflete nas tarifas cobradas.

No geral, os bancos digitais costumam cobrar taxas muito mais baixas de seus clientes. Assim, é possível ter um custo menor em tarifas bancárias como:

taxa de manutenção

anuidade de cartão de crédito

emissão de boletos

taxa de transferências (TED, DOC)

taxas de PIX

planilha de orçamento

Também é possível encontrar alguns bancos digitais para pessoas jurídicas sem taxas, como é o caso da Conta Digital da Cora, por exemplo.

Olhando separadamente essas tarifas podem ser pequenas, mas no fim do mês essa é uma economia que pode fazer muita diferença no seu negócio.

Segurança

Ao conhecermos uma nova tecnologia ou serviço é comum ficar com o pé atrás. Principalmente quando está relacionada a dinheiro. Mas essa preocupação não é necessária quando falamos de um banco digital para empresas.

Esse tipo de instituição financeira foi regulamentada pelo Banco Central em 2008 e desde então conta com o controle do BC para funcionar.

Na hora de escolher a melhor conta digital PJ é importante verificar se o banco é um agente financeiro autorizado pelo Banco Central.

Além disso, essas fintechs investem em muita tecnologia para garantir a segurança de seus clientes.

Abertura de conta empresarial descomplicada

Abrir contas pj pode ser uma grande dor de cabeça no início de um negócio. Nesse ponto, os bancos digitais oferecem muito mais praticidade e agilidade para quem está começando.

Isso porque todo o processo de abertura de conta é muito mais simples, sem burocracias. Para abrir uma conta pj digital, basta acessar o site do banco ou o aplicativo e informar os dados solicitados.

Será necessário enviar alguns documentos, mas tudo isso é feito de forma 100% digital, sem precisar se deslocar até uma agência. Após feito o cadastro basta esperar a aprovação para começar a usar a conta.

Agilidade

A agilidade na abertura da conta aparece também no dia a dia de quem usa um banco digital para empresas. Isso porque é muito fácil realizar qualquer tarefa bancária.

Muitas das atividades financeiras da empresa podem ser feitas a partir de um aplicativo de celular em poucos minutos. Esse tempo economizado nessas tarefas pode ser melhor utilizado em questões mais estratégicas da empresa.

Maior controle financeiro

Esse é um dos pontos que mais fazem diferença no dia a dia de uma companhia. Fazer uma boa gestão financeira de um negócio é essencial e, para isso, é preciso conhecer de perto as despesas e receitas da empresa.

Com uma conta digital esse controle financeiro empresarial fica muito mais fácil, afinal é possível controlar em tempo real tudo o que entra e sai da conta. Você também pode acompanhar a fatura do cartão de crédito diariamente, o que oferece uma visibilidade maior dos fluxos de caixa da empresa.

Assim, é possível se preparar melhor caso aconteça algum imprevisto ao longo do mês.

Soluções tecnológicas

Um banco digital pj oferece diversas soluções e todas elas passam pela tecnologia. Independente do tamanho da empresa, é cada vez mais importante que o setor financeiro se digitalize e invista em soluções tecnológicas para ganhar produtividade e eficiência.

Além de todas as vantagens que citamos acima, muitas contas digitais ainda oferecem serviços como sistema de gestão de cobrança, por exemplo. Que permite que você envie lembretes para que seus clientes paguem as contas em dia.

Também é possível contratar linhas de crédito, como crédito para capital de giro através da sua conta. E você ainda conta com suporte online para possíveis questões do dia a dia.

Já deu para perceber que contar com um banco digital para empresas pode ser um grande diferencial no dia a dia. Na hora de escolher a melhor conta para o seu negócio, lembre-se de levar em consideração o custo-benefício e pesquisar sobre a reputação da instituição financeira.