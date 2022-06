Festa da Tainha da Ilha do Mel começa no dia 1º e dura o mês inteiro

A Festa da Tainha de Nova Brasília, na Ilha do Mel, retorna após dois anos de pandemia. A 28º edição acontece entre os dias 1º e 31 de julho.

O evento é realizado pela Associação dos Nativos da Ilha do Mel (Animpo). As atrações incluem um cardápio especial de pratos típicos, além de competições, stand-up comedy, oficinas e shows.

Um dos organizadores da festa, Felipe Andrews Gonçalves, explica que este é um evento realizado pela comunidade. “Inicia com os pescadores, que são moradores e fazem a pesca artesanalmente, no pé do Farol das Conchas. Nós compramos a pesca dos próprios pescadores da região e os moradores produzem, temperam e preparam a tainha para depois servir aos turistas durante a festividade, ou seja, todos que trabalham na festa são nativos da Ilha do Mel”, disse. Segundo ele, durante a pandemia, esse momento ficou reservado apenas aos moradores. “Agora será possível compartilhar novamente com os visitantes e será muito especial”, completou.

A expectativa é de que a Festa da Tainha deste ano receba um público aproximado de 40 mil pessoas durante todo o mês do evento. De acordo com o organizador, essa movimentação é muito importante para a economia e turismo da região, visto que nesta época do ano o movimento normalmente diminui. “O objetivo do evento é justamente manter a cultura e a tradição da comunidade que é envolvida com a pesca e também estar fomentando mais o turismo na Ilha do Mel também durante o inverno, período que diminui a movimentação de visitantes por causa do frio”.

As pessoas que visitarem a Ilha do Mel durante o evento poderão conferir um cardápio especial com a tainha assada, em postas, tainha moda do pescador (como as famílias da Ilha costumam preparar a tainha), ova de tainha, porção de camarão, camarão sete barbas, camarão branco, entre outras porções. Além disso, uma programação especial promete animar os turistas e nativos com muita diversão.

Programação

Está na programação uma variedade de atividades ambientais, esportivas e culturais. Entre elas destaca-se o mutirão de limpeza das praias com o propósito de desenvolver a consciência ambiental para a preservação da Ilha do Mel. As atividades esportivas contarão com corrida de canoa e dos carreteiros e torneio de futebol.

Na programação cultural, shows para todos os gostos com bandas de reggae, sertanejo, pop rock, samba e MPB, além de stand-up comedy e, ainda, a confirmação de shows do Forró de Palha, com Edson & Lucas e do Forró mais eu, com Vinicius & Thayana. Entre as atrações mais esperadas está também a apresentação de Fandango Caiçara, expressão musical-coreográfica-poética e festiva, típica do Litoral Paranaense.

Na programação, ainda, atividades infantis e gincanas, oficinas de fotografia e o Dia da Comunidade, quando acontece e desfile da rainha da festa e a venda da tainha com desconto para os moradores da região.

28ª Edição da Festa da Tainha da Ilha do Mel

Local: Ilha do Mel, Praia de Nova Brasília, no trapiche.

Data: 1º a 31 de julho

Horários: de segunda a sexta-feira das 10h às 23h; finais de semana das 10h às 3h.

Entrada gratuita.