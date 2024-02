Governo calcula movimento de R$ 107,6 milhões no turismo do verão

Jorge Callado, do Ipardes, explicou cálculo do impacto no PIB | foto: Roberto Dziura Jr/AEN

Um estudo do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes) estima que todo o movimento no Litoral e na Costa Noroeste tenha gerado um incremento de R$ 107,6 milhões no Produto Interno Bruto (PIB) do Estado. A estimativa oficial é que 4 milhões de visitantes tenham ido ao Litoral em mais de dois meses da temporada.

O levantamento foi apresentado nesta quarta-feira (28), na reunião de balanço da operação Verão Maior Paraná, que contou com a participação de todas as secretarias e órgãos estaduais envolvidos nas atividades, no Palácio Iguaçu, sede do governo, em Curitiba. Segundo o Ipardes, também houve um aumento de R$ 6 milhões na arrecadação de ICMS no período. Além disso, a previsão é que cerca de 1,4 mil postos de trabalho tenham sido gerados na temporada.

O Governo do Estado investiu R$ 80 milhões nesta edição do Verão Maior Paraná, que iniciou em 16 de dezembro e encerrou no último domingo (25), totalizando 72 dias. Ao longo desse período, o Litoral e a Costa Noroeste receberam diversas atividades esportivas, shows locais e nacionais, ações de conscientização ambiental, de saúde, trânsito e reforço na segurança pública e nos atendimentos de Saúde.

Alta na economia – Os números levantados pelo Ipardes também confirmam o que já era observado no início do ano na economia do Litoral. A Associação Comercial e Empresarial de Matinhos (Acima) estimava um aumento de 40% nas vendas do comércio, além da valorização dos imóveis na cidade, principalmente após a obra de revitalização da Orla de Matinhos.

O diretor-presidente do Ipardes, Jorge Callado, explicou que, para calcular o impacto no PIB, o instituto utiliza a metodologia chamada Matriz Insumo-Produto (MPI), que apresenta as relações entre os setores da economia ao registrar os fluxos de bens e serviços e que é utilizada para estimar o impacto sobre a produção, emprego e renda das atividades econômicas ou projetos governamentais.

“Essa metodologia faz a relação de todos os bens e serviços, toda a arrecadação que existe em determinada área e permite a aproximação de cálculo do PIB. Esse resultado do Verão Maior no PIB não traz apenas um reflexo econômico, mas também um reflexo social”, afirmou Callado.

Destaque para shows nacionais em Matinhos e Pontal do Paraná

Shows atraíram mais 800 mil pessoas em Matinhos, segundo o governo | Foto: Leonardo Sguarezi/Secom

Cerca de 1 milhão de pessoas curtiram a temporada de grandes shows do Verão Maior Paraná de 2024. O público recorde se reuniu em 23 apresentações divididas ao longo de cinco finais de semana em janeiro e fevereiro, que animaram os palcos montados em Matinhos e Pontal do Paraná.

Ao todo, 825 mil pessoas compareceram aos 12 shows que aconteceram no palco da praia de Caiobá, em Matinhos, e 170 mil pessoas foram às 11 apresentações no Centro de Eventos Marissol, em Pontal do Paraná. O número é 14 vezes maior do que a população somada das duas cidades.

A grande estrutura montada para os shows, com cinco telões de LED, imagens captadas por drones de alta performance e três sistemas de áudio em cada um dos palcos principais, em Matinhos e Pontal do Paraná, contaram com os chamados pontos de hidratação. As torneiras, instaladas pela Sanepar, ofereceram água potável à vontade aos milhares de espectadores. De forma complementar, a empresa ainda distribuiu 280 mil copos de água nos eventos culturais e esportivos do Verão Maior.

Além de grandes nomes nacionais, artistas paranaenses se apresentaram nos Palcos Sunset, montados em Matinhos, Pontal do Paraná, Guaratuba, no Litoral, Porto Rico e São Pedro do Paraná, no balneário Porto São José, no Noroeste. Foram 36 apresentações com músicos de diferentes estilos, que animaram o público ao som de muito samba, sertanejo, rock, reggae, MPB, música latina, sertaneja e muito mais.

“Além de uma grade fantástica de shows, a segurança reforçada nas praias e palcos fez com que as famílias pudessem aproveitar sem medo, com tranquilidade, porque apesar de ter uma multidão de pessoas, não houve tumulto”, ressaltou a secretária estadual da Cultura, Luciana Casagrande Pereira. “E as atividades culturais foram além da música e também incluíram cinema, circo, literatura, teatro e eventos em diversos municípios para alegrar moradores e veranistas”.

Centro de Eventos de Pontal do Paraná teve público estimado de mais de 170 mil pessoas | Foto: Ari Dias/AEN

Esporte – Com oito arenas esportivas montadas nas praias de Central de Guaratuba, Caiobá, Matinhos, Praia de Leste, Ipanema e Shangri-lá, no Litoral, e em Porto Rico e São Pedro do Paraná, no Noroeste, as atividades de esporte e lazer realizaram cerca de 2 milhões de atendimentos.

Além disso, pelo menos 30 eventos esportivos fizeram parte do calendário do Verão Maior, o Futebol das Estrelas, Cross Games, Circuito Paranaense de Handebol de Areia, Circuito Mundial de Beach Tennis, como o Rally Transparaná, entre outros.

Nas praias, maior número de atendimentos de Saúde foi em Matinhos, Pontal e Guaratuba, nesta ordem

Como as prefeituras são responsáveis pela realização das atividades de saúde, o Governo do Estado repassou R$ 7,2 milhões do Fundo Estadual de Saúde para os Fundos Municipais das sete cidades do Litoral (Antonina, Guaraqueçaba, Guaratuba, Matinhos, Morretes, Paranaguá e Pontal do Paraná). Quatro ambulâncias de suporte avançado para o Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), somando R$ 2 milhões, também foram enviadas para ampliar os atendimentos de urgência no Litoral.

As equipes de saúde que atuam no Litoral prestaram mais de 55 mil atendimentos de urgência e emergência nos sete municípios da região. Apesar da grande demanda, os investimentos do Governo do Estado para reforço da estrutura, equipamentos e efetivo garantiram que os profissionais envolvidos conseguissem oferecer um serviço ágil aos diversos tipos de ocorrências médicas.

Com mais de 37 mil atendimentos, a cidade de Paranaguá concentrou o maior volume de pacientes, dos quais 2,7 mil foram atendidos no Hospital Regional do Litoral.

Na sequência, ficaram os municípios de Matinhos, com cerca de 21,1 mil atendimentos, Pontal do Paraná (19,6 mil), Guaratuba (17,2 mil), Morretes (9,6 mil), Antonina (8,3 mil) e Guaraqueçaba (1,7 mil). Na Ilha do Mel, que pertence a Paranaguá, outras 829 pessoas receberam atendimento médico.

De forma complementar, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou atendimentos pré-hospitalares a 6,1 mil pacientes em situações emergenciais, com posterior encaminhamento às estruturas de saúde.

Prefeito Rudão Gimenes (Pontal do Paraná) participou da reunião no Palácio Iguaçu | foto: Roberto Dziura Jr/AEN

Comunicação – O trabalho realizado pela Secretaria da Comunicação, com apoio das estruturas da área das demais pastas e órgãos estaduais, resultou na publicação de 250 matérias jornalísticas sobre o Verão Maior Paraná nos canais de comunicação do Governo do Estado.

A elaboração do material gerou a publicação de outras 4.110 reportagens de maneira espontânea em jornais do Paraná e de outros estados. A estimativa é que este material tenha impactado um público de aproximadamente 49 milhões de pessoas, com valor monetário estimado em R$ 98,8 milhões caso estas publicações fossem pagas.

O maior volume de publicações está concentrado na Região Metropolitana de Curitiba, no Oeste e no Litoral do Estado, mas veículos de imprensa de todas as regiões do Paraná repercutiram as ações do Verão Maior Paraná. Também foram registradas reportagens em jornais de 14 outros estados.