Encantadas recebe etapa do Paranaense de Surf Amador

A 4° Etapa do Circuito Paranaense de Surf Amador acontece nos dias 23 e 24 de julho, na Praia de Encantadas, na Ilha do Mel. O evento é em comemoração aos 374 anos de Paranaguá.

Serão disponibilizadas barcas especiais para os atletas nos dias do evento, partindo de Pontal do Paraná, assim como descontos em determinadas pousadas e restaurantes parceiros do evento.

Durante o domingo, além do evento, haverá um grande mutirão de limpeza da praia, com os voluntários da ONG “Parceiros do Mar” e da Cattalini, além de aulão de yoga com a Pérola de Souza e capoeira com o projeto “Crianças Aprendem Aquilo que Vivenciam “, além de outras atividades com o CEM (Centro de Estudos do Mar / UFPR).

A inscrição custa R$ 150 e atletas da Ilha do Mel, que comprovarem situação de vulnerabilidade social, serão isentos da taxa de inscrição.

Os vencedores receberão troféus confeccionados pela “WoodCutter”, kits de premiação das lojas parceiras do evento e pranchas de Matheus Camargo.

Inscrições e mais informações pelo telefone (41) 99276 2601 / Alessandro do Rosário.