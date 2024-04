Jovens surfistas de Guaratuba fazem rifas para participarem do circuito nacional

Foto: Perfil de Cássio Marques no Facebook / reprodução

A Confederação Brasileira de Surf vai abrir o Circuito CBSurf Rip Curl Grom Search de 2024 em Ipojuca, no sul do estado de Pernambuco. Uma nova geração do surf brasileiro vai competir no evento, nos dias 18 a 21 de abril, na Praia do Borete, representando suas respectivas seleções estaduais nas categorias de base. As competições são divididas por idade, em Sub-18, Sub-16, Sub-14 e Sub-12, nas categorias masculina e feminina.

Três atletas de Guaratuba foram chamados para compor a seleção paranaense na briga pelo título: Rafaela de Liz (sub-12 e sub-14 fem), Isabela de Liz (sub-16 fem) e Davi Marques (sub-14 e sub-18 masc). O trio vem treinando diariamente de maneira intensa para alcançar os objetivos traçados para 2024. Eles e outros atletas de base de Guaratuba são treinados por Cássio Marques.

A uma semana da viagem, os jovens atletas continuam divulgando rifas para completarem os valores das despesas da competição. Também fazem um apelo para o empresariado local a fim de alcançar a meta e poder representar Guaratuba e o Paraná no circuito nacional de base.

Interessados em ajudar os surfistas guaratubanos poderão entrar em contato com o Cássio Marques através do Whatsapp 41 98409-0905 / @cassiosurfcoach.

Atletas: @rafaeladeliz2212 / @davimarques_surf / @isabela.de.liz