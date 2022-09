Pequeno Príncipe entrega certificado de apoiador para a Cattalini

Foto: Divulgação

Parceria entre a Cattalini Terminais Marítimos e o Hospital Pequeno Príncipe completou cinco anos no projeto “Pelo Direito À Vida III” e a empresa foi agraciada com o Certificado Oficial de Apoiador.

“Já investimos mais de R$ 1 milhão em projetos de incentivo fiscal, como o Pelo Direito à Vida lll, junto ao Hospital Pequeno Príncipe, valor repassado por meio do Fundo para a Infância e Adolescência (FIA). Nos últimos três anos, o Hospital realizou cerca de 7.500 atendimentos de crianças que moram em Paranaguá, e de outras vindas de diversas partes do Brasil, que precisam do serviço de excelência que é prestado pelo Pequeno Príncipe. A Cattalini está presente em projetos como esse, que contribui para a saúde e a qualidade de vida da nossa comunidade. Temos orgulho em apoiar o Complexo Pequeno Príncipe. Juntos, transformamos vidas”, comentou Ângela Bahry, coordenadora de sustentabilidade da Cattalini Terminais.

O projeto Pelo Direito À Vida III tem como objetivo a melhoria da qualidade de vida e a redução da mortalidade infantojuvenil, por meio do aprimoramento da assistência hospitalar e ambulatorial; da formação continuada dos profissionais de saúde e difusão do conhecimento; e do investimento em inovação tecnológica e pesquisa científica.

“Os apoios que recebemos contribuem para a continuidade das atividades de assistência, ensino e pesquisa do Pequeno Príncipe, o maior hospital exclusivamente pediátrico do Brasil. Muito obrigado pela confiança em nosso trabalho e pela parceria. Ela é essencial para continuarmos oferecendo medicina de excelência, aliada ao cuidado humanizado e à efetivação dos direitos de crianças e adolescentes, gerando impacto social positivo, com mais oportunidades de saúde e vida a milhares de meninos e meninas de todo o Brasil”, destaca Ety Cristina Forte Carneiro, diretora-executiva do Hospital Pequeno Príncipe.

Sobre o Pequeno Príncipe

Instituição filantrópica, o Pequeno Príncipe destina 60% da sua capacidade de atendimento ao SUS e, mesmo com os desafios agravados pela pandemia do coronavírus, realizou em 2021 mais de 200 mil atendimentos ambulatoriais, 14 mil cirurgias e 282 transplantes, beneficiando crianças e adolescentes de todo o país.

Referência nacional em pediatria, o Pequeno Príncipe é um verdadeiro centro integrado de diagnóstico e tratamento. Além oferecer atendimento em saúde integral e humanizado em 35 especialidades médicas integra – com o Instituto de Pesquisa Pelé Pequeno Príncipe e a Faculdades Pequeno Príncipe – um complexo pediátrico que alia, de forma sinérgica, assistência, pesquisa e ensino em favor da causa da saúde infantojuvenil.