Operação Prumus investiga vazamento de informações e desvio de munição no 9º BPM

Foto ilustrativa: MPPR

No início desta semana, uma operação liderada pelo Núcleo de Paranaguá do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) visou um policial militar, um armeiro e mais três pessoas – duas delas foram presas em flagrante.

A ação faz parte da investigação de possível fornecimento irregular, por um policial militar, de acesso a sistema restrito de investigação para pessoa não autorizada, desvio de munição do 9ª Batalhão de Polícia Militar (BPM) e compra e venda ilegal de armas e munições.

As ordens judiciais, expedidas pela Vara da Auditoria da Justiça Militar Estadual e pela 2ª Vara Criminal de Paranaguá. Foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão em Paranaguá, Pontal do Paraná e Curitiba com o apoio da Corregedoria da Polícia Militar e do Comando do 9º Batalhão de Polícia Militar.

Foram apreendidos celulares, munições e dezesseis armas de fogo. A operação teve o nome de “Prumus”, como “referência à retidão moral de que deve ser dotado o agente público”, explica o Gaeco.