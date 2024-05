Paranaguá receberá UBS em nova leva do PAC Saúde

Matinhos e Pontal do Paraná também estão incluídas, desde abril. entre as cidades com recursos liberados para construção de Unidades Básicas de Saúde

Projeto padronizado de UBS IV, que será construída em Paranaguá

O Ministério da Saúde divulgou nesta segunda-feira (6) a portaria que aprova e habilita a construção de 18 novas Unidades Básicas de Saúde (UBS) no Paraná, num investimento de R$ 45,6 milhões.

Entre as cidades atendidas nesta portaria está Paranaguá, que terá uma unidade de maior porte – UBS IV –, com um investimento de R$ 5,3 milhões. A mesma portaria autoriza o repasse para construção de 293 novas UBS em todo o Brasil, num investimento de R$ 708,8 milhões do Novo PAC Saúde.

Com as propostas aprovadas no final de abril, o Paraná terá 42 novas UBS. No dia 25 de abril, foi autorizada a liberação dos recursos para unidades de saúde em 21 cidades do Paraná, incluindo Matinhos e Pontal do Paraná, que receberão UBS de porte I, no valor de R$ 2 milhões.

Estados e municípios selecionados para receber obras ou equipamentos do Novo PAC, eixo Saúde, estão em meio ao cumprimento de nova etapa obrigatória: o preenchimento da proposta de formalização.

Informações adicionais e documentos complementares devem ser apresentados online, no site do InvestSUS, até o dia 10 de maio. Todos os selecionados devem participar, independentemente da modalidade para a qual foi contemplado, incluindo as propostas contempladas por emendas parlamentares.

Durante a fase de inscrições, que ocorreu entre os meses de outubro e novembro de 2023, estados e municípios puderam optar por apresentar alguns documentos posteriormente, desde que assinassem declaração com este compromisso.

Na etapa atual, é chegado o momento da apresentação dos documentos e outras informações, como por exemplo, de fotos dos terrenos.

Liberação

A expectativa da pasta é que o empenho dos recursos do Novo PAC Saúde para todas as 2.125 obras e os 937 equipamentos, de todas as dez modalidades previstas, esteja pronto até 30 de junho, e que os primeiros repasses sejam feitos ainda em 2024.

Os recursos serão repassados fundo a fundo, o que vai agilizar todo o processo de licitação e construção.