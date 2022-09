Corpos em Paranaguá: um dentro veículo incendiado e outro com uma faca na garganta

Dois corpos foram encontrados neste sábado (10) em Paranaguá. Por volta das 3h, vigilantes que trabalham em empresas do Embocuí encontraram o veículo em chamas na localidade conhecida como Estrada do Lixão e acionaram o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar (PM).

Dentro do carro, um Fiat Punto, de cor branca, havia um corpo totalmente carbonizado. Após o fogo ser apagado, o veículo e o corpo foram periciados pela Criminalística. Exames complementares serão feitos no Instituto Médico Legal (IML) para a identificação e para determinar as circunstâncias da morte.

Pela manhã, por volta das 8h, moradores do bairro Labra encontraram um corpo em um manguezal no final da rua Ari Trancoso Matoso.

A vítima tinha uma perfuração na cabeça provocada por tiro, além de uma faca cravada na garganta.

Policiais militares isolaram o local até a chegada da equipe da Criminalística. Enquanto registravam a ocorrência, os policiais foram abordados por familiares que reconheceram o corpo como sendo de Guilherme Faria Alves, de 32 anos. O corpo foi encaminhado para a sede do IML.

A Polícia Civil investiga se a morte tem relação com uma ocorrência na mesma rua. Moradores ouviram tiros durante a madrugada de quinta-feira (8) e avisaram a PM.

Pela tarde, por volta das 14h, os policiais o encontraram pedaços de maconha e várias pedras de crack jogados em um terreno – parte da droga embalada e pronto para ser comercializado – além de alguns documentos pessoais.

Com imagens e informações da Rádio Ilha do Mel e Folha do Litoral