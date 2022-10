Comitiva argentina visita o Porto de Paranaguá para expandir negócios

Fotos: Claudio Neves/Portos do Paraná

Uma comitiva de representantes de nove províncias da Argentina e membros do Conselho Federal de Investimentos do país vizinho conheceram o Porto de Paranaguá, nesta quinta-feira (21). A visita técnica ao Estado faz parte de uma série de encontros voltados a conhecer projetos de infraestrutura e ampliar possibilidades de comércio com o Brasil.

“Os portos paranaenses têm localização estratégica e se consolida como hub logístico no Mercosul. Nossa proximidade com a Argentina é um fator chave para atração de cargas e novos negócios”, destaca o diretor de operações e diretor-presidente em exercício, Luiz Teixeira da Silva Junior.

O cônsul da Argentina em Curitiba, Eduardo Leone, conta que o objetivo central é abrir novas oportunidades de mercado para os dois países. “O interesse é conhecer o funcionamento do Porto de Paranaguá e o sistema de infraestrutura, o corredor Atlântico-Pacífico, e a possibilidade de termos uma maior integração, exportando por portos brasileiros”, explica.

Para Pablo Palomares, secretário de Integração Regional e Relações Internacionais da Província de Jujuy, o encontro permite reunir informações para traçar estratégia de negócios. “Podemos trabalhar o potencial dos portos para exportação e importação, e como vincular a Argentina aos países que fazem parte do corredor bioceânico, como Chile, Paraguai e Brasil”, destaca.

A visita ao porto incluiu um passeio guiado por 4,5 km de cais e píeres e na área de operações do Terminal de Contêineres de Paranaguá (TCP). O encontro contou com a presença do diretor de engenharia da Portos do Paraná, Victor Kengo, e do gerente de marketing da TCP, Mateus Campagnaro.

AGENDA – A comitiva foi composta por representantes das províncias do norte da Argentina: Catamarca, Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Rioja, Salta, Santiago del Estero e Tucumán. O grupo também participou de reunião sobre a Nova Ferroeste, no Palácio Iguaçu. Além do Paraná, a programação inclui reuniões em Brasília e Santa Catarina.