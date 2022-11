Homem é morto a tiros no quintal de casa, em Guaratuba

Willian José Guimarães, de 31 anos, foi morto a tiros, na entrada quintal de sua casa, na noite deste domingo (13), em Guaratuba.

Segundo informações da Polícia Militar, o solicitante informou que sua sobrinha entrou em contato e falou que seu marido foi baleado.

Ele morava na avenida do Patriarca, no bairro Piçarras. A esposa de Guimarães informou à Polícia Militar aos militares que seu marido estava conversando com um homem no portão de casa. Em seguida, voltou para dentro da residência para pegar uma cerveja e foi baleado quando retornou ao portão. Ele foi atingido por quatro disparos, dois na cabeça e dois no peito.

Policiais militares obtiveram a descrição do autor do crime, um homem de estatura baixa que trajava roupas escuras. Fizeram buscas na região, mas não o encontraram.