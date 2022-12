Aeroporto e Rodoviária de Foz aguardam intenso movimento no fim do ano

Terminais são as dois principais portões de entrada de turistas para o destino. PF prevê aumento no fluxo migratório nas duas pontes internacionais

O Aeroporto Internacional Foz do Iguaçu/Cataratas e a Rodoviária Internacional de Foz do Iguaçu, dois dos principais portões de entrada de visitantes para Foz do Iguaçu, aguardam intenso movimento do final do ano, período que antecede a alta temporada do destino e segue até o final de fevereiro de 2023. As pontes da Amizade e Tancredo Neves aguaram aumento na entrada de turistas ao Brasil.

Aeroporto Internacional

O Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu, administrado pela CCR Aeroportos, tem uma estimativa de receber 160.706 passageiros entre os dias 15 de dezembro a 06 de janeiro de 2023. A estimativa é de que o aeroporto opere 1.112 voos entre pousos e decolagens. O pico de maior movimentação está previsto para acontecer no dia 6 de janeiro, quando cerca de 7.742 pessoas devem passar pelo aeroporto, um aumento de 103% na movimentação média diária.

Recentemente foi inaugurado o voo da ultra low cost JetSmart, ligando Foz do Iguaçu a Santiago no Chile, com frequência de duas vezes por semana. No dia 20 deste mês está previsto o início da rota entre Foz e Montevidéu, no Uruguai. Operado pela Azul Linhas Aéreas, o voo, sem escala, terá duas frequências por semana.

As aéreas GOL, Latam e Azul, anunciaram a ampliação de voos para alta temporada, conectando o destino com outros, em especial coma região Nordeste. Atualmente o aeroporto iguaçuense conta com uma média de 18 voos diários.

Rodoviária Internacional

De acordo com a Tarobá Concessões, empresa que administra a Rodoviária Internacional de Foz do Iguaçu, existe uma expectativa otimista para o fim do ano. A concessionária espera que cerca de 100 mil viajantes passem pelo terminal até o dia 31 de dezembro. As previsões são de que o movimento seja até 15% superior ao registrado no ano passado, quando houve um total de 44.750 embarques e 41.046 desembarques.

Segundo o gerente da Rodoviária, Edilson da Silva, as viagens pelo Brasil estão aquecidas nesse que é um período tradicionalmente marcado por grande demanda. “O crescimento também pode ser atribuído à ótima relação custo-benefício oferecido pelas empresas de transporte rodoviário com tarifas muito mais atraentes em comparação ao transporte aéreo”, disse.

Durante todo o mês de dezembro, a estimativa é de que as 21 empresas de transporte que operam as linhas intermunicipais e interestaduais utilizem 2.700 ônibus. Da Rodoviária saem, em média, 81 ônibus diariamente para destinos nacionais e também para Buenos Aires, na Argentina e Assunção, no Paraguai. As cidades mais procuradas nesse período são Curitiba, Cascavel, Londrina, São Paulo, Rio de Janeiro, Balneário Camboriú e Florianópolis.

Controle migratório

A entrada de turistas no Brasil pelas pontes internacionais da Amizade (Paraguai) e Tancredo Neves (Argentina) deve aumentar nos próximos dias. A Polícia Federal (PF) informa que a estimativa de entrada de turistas no país pelas duas pontes é de 100 a 150 mil pessoas por mês.

Com a elevação do número de migrantes ingressando no território nacional nesta época do ano, além do efetivo policial empregado e de técnicos contratados que dão apoio no controle migratório, a PF vem investindo em tecnologia buscando agilidade e maior segurança.

Um exemplo da tecnologia implantada é o STI Mobile, um aplicativo, já disponível para os usuários, que permite ao estrangeiro o preenchimento de um pré-cadastro do controle migratório, diminuindo consideravelmente o tempo de espera nos postos da PF.

Texto: Adilson Borges Lago – Fotos: Assessoria | Iguasu Newstur