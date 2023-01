Conheça mais sobre as particularidades dessas peças de roupa íntima, que não são a mesma coisa

Fotos: Divulgação

Baby doll e short doll são a mesma coisa? Essa é uma dúvida comum entre algumas mulheres, e a resposta é não; afinal os dois produtos têm algumas diferenças que são importantes saber, inclusive para tomar a melhor decisão de compra. Confira:

Baby Doll

A peça é uma mini-camisola, bem curtinha, bem fluida e que, geralmente, vem acompanhada por uma calcinha, formando assim um conjunto. O baby doll remete à delicadeza, se transformando em uma peça com elevado nível de romantismo, que sempre traz tecidos leves, fluidos, transparências e rendas. Seja para uma proposta romântica ou com uma boa dose de sensualidade, o baby doll é uma excelente opção para quem busca conforto e praticidade, sem deixar a beleza de lado.

Short Doll

Já o short doll consiste no conjunto formado pelo short de dormir e uma camiseta leve, que pode ser justa ou mais fluida. O estilo pode variar muito, podendo ser mais casual, de algodão (que cai como uma luva no dia a dia), mais romântico, rico em detalhes em renda, enfim, existem opções diversas no mercado. Geralmente, é vendido o short e a camiseta, porém, nada impede que a mulher misture cores e estampas de acordo com as suas preferências.

Roupas confortáveis para dormir

Seja o baby doll ou short doll o produto da sua preferência, o fato é que toda mulher precisa de uma dessas peças de lingerie na sua gaveta. Caso a temperatura esteja mais amena e a mulher prefira uma peça com menos tecido, a dica é desfrutar desse momento com uma peça curtinha. O fato é que as duas opções são mega confortáveis para dormir.

Quais as vantagens de um short doll ou baby doll para dormir?