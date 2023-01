PM atende 3.790 ocorrências neste início de verão

Foto: Soldado Ismael Ponchio/PMPR

No primeiro mês de atuação nesta temporada no Litoral, a Polícia Militar do Paraná fez atendimentos de 3.790 ocorrências, de diversas naturezas, conforme mostra o levantamento referente ao período de 16 de dezembro de 2022 a 16 de janeiro de 2023.

“As ações preventivas e ostensivas visam garantir que sejam respeitados os direitos de quem mora ou visita o Litoral nesta época do ano”, informa a PM. Dentre as ocorrências mais registradas pelas equipes policiais está a perturbação do sossego, com 674 atendimentos neste período.

Além disso, os policiais militares fizeram abordagens a 4.637 veículos e 14.898 pessoas, resultando no cumprimento de 76 mandados de prisão e na lavratura de 254 termos circunstanciados. As ações policiais também encaminharam 257 pessoas à delegacia, em situação de flagrante delito.

“Nossas ações objetivam a segurança de todos durante o Verão Maior Paraná e esses números mostram a agilidade da Polícia Militar no atendimento de ocorrências que retiram de circulação pessoas que cometem crimes, além de armas e drogas”, explica a porta-voz da PMPR no Verão Maior Paraná, capitã Elizangela de Lima.

O policiamento na orla marítima com o uso dos UTVs (Veículos Utilitários Multitarefas), e também com os módulos policiais, resulta em mais segurança para a população. Uma ação de destaque é a entrega das pulseirinhas para as crianças para evitar que se percam dos pais ou responsáveis. No primeiro mês, foram mais de 11,5 mil pulseirinhas distribuídas.

“As pulseirinhas são uma excelente ferramenta para quando as crianças se perdem dos pais, pois permitem que sejam rapidamente localizadas e entregues em segurança. Nossa orientação é sempre para que pais ou responsáveis que levam menores para areia, que passem primeiro no módulo policial e adquiram a pulseirinha, que é gratuita e garante mais segurança na hora da diversão”, afirma a capitã Elizangela.

As denúncias sobre ocorrências podem ser feitas pelo telefone 190, pelo aplicativo 190 e também anônimas pelo disque-denúncia 181.