5º Festival de Gastronomia Caiçara chega ao final com fortalecimento da cultura e do turismo

Fotos: PMPPR / Jackeline Costa / Clovis Santos

O 5º Festival de Gastronomia Caiçara de Pontal do Paraná encerrou na noite desta quinta-feira (31). Ao longo de todo o mês de julho, o evento movimentou a cidade, atraiu turistas, fortaleceu a cultura local e celebrou os sabores únicos da cozinha caiçara, com destaque para a tradicional cambira.

Na contou com a presença de autoridades e representantes do setor público e privado, que celebraram os resultados alcançados em mais um ano de realização do festival. Outra presença de destaque foi a do deputado estadual Anibelli Neto (MDB).

“Fiquei muito feliz com a participação de todos, com o aumento no número de estabelecimentos e restaurantes envolvidos. Sei que estamos no caminho certo. Agradeço a todos os envolvidos. A quinta edição foi um grande sucesso, comemorou prefeito Rudão Gimenes na cerimônia de encerramento, com a presença de autoridades e empresários.

Ao todo, 38 estabelecimentos participaram da programação, que incluiu workshops, concurso gastronômico e uma agenda recheada de atividades culturais, sempre com foco na valorização das tradições caiçaras e no fomento ao turismo local.

Presente na cerimônia, o secretário estadual de Desenvolvimento Sustentável, Rafael Greca, elogiou a iniciativa e o papel do evento na valorização dos sabores regionais: “O Festival de Gastronomia Caiçara é uma sacada genial de turismo gastronômico, uma ocasião extraordinária de valorização dos sabores do Paraná. Fiquei encantado com o que provei aqui. Felicito os organizadores e, principalmente, o prefeito Rudisney”.

A secretária de Turismo e Desenvolvimento Econômico de Pontal do Paraná, Luciana Goldschmidt Costa, também celebrou os resultados: “Mais um ano de sucesso, mais um ano em que o festival superou as expectativas. A aceitação do público foi excelente, e a gente comemora emocionada esse evento tão importante para a gastronomia e para o turismo de Pontal.”

Um dos parceiros da iniciativa, o presidente da Adetur Litoral, Rafael Folmann, celebrou o espírito de união que move o festival: “O Festival de Gastronomia Caiçara é um grande exemplo de como, unindo esforços, conseguimos fomentar o turismo, valorizar a cultura local e atrair visitantes de diversas regiões. Parabéns Pontal pelo grande evento.”

Os sabores que encantaram o júri

Na noite de encerramento do festival também foram revelados os vencedores do Concurso Gastronômico Caiçara, que premiou os melhores pratos em quatro categorias.

Na categoria Petisco Caiçara, o primeiro lugar ficou com o Cantto das Pedras, com o “Pastelzinho de Cambira”; em segundo, o Cordeiro na Lata, com a “Pizza de Cambira”; e em terceiro, o Uai Pia, com o “Creme de jerimum com cambira da Lena, finalizado com crispy de pele de cambira e casquinha de queijo canastra”.

Na categoria PF Caiçara, o destaque foi novamente o Cantto das Pedras, com um “Ravioli recheado com cambira e catupiry ao molho bisquet e molho branco com botarga ralada”. O segundo lugar foi para o Guaricana, com o “Yuca Caiçara”, e o terceiro para o Ipanema Beach, com o “Especial Ipanema”.

Já na Cambira Tradicional – Especialista, o Guaricana conquistou o primeiro lugar, seguido por Ipanema Beach e Café Caiçara.

Na categoria Cambira Tradicional – Iniciante, o troféu foi para o Cantinho do Mundo, com o Restaurante da Danuzia em segundo lugar.

Com organização da Prefeitura de Pontal do Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico, e apoio da Adetur Litoral, Sebrae e Comtur, o Festival de Gastronomia Caiçara encerra sua quinta edição com resultados expressivos. Mais do que uma celebração da culinária tradicional, o evento se firmou como uma poderosa ferramenta de valorização cultural, estímulo ao empreendedorismo local e fortalecimento do turismo na região. A cada edição, o festival reafirma sua importância no calendário gastronômico do litoral paranaense e já deixa o público na expectativa para os sabores do próximo ano.