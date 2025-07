MP resume demandas e desafios apresentados por prefeitos do Litoral

Fotos: Ascom MPPPR

Durante encontro com a Administração Superior e promotores de Justiça que atuam nas comarcas do Litoral, os prefeitos da região agradeceram a disponibilidade do Ministério Público do Paraná em dialogar com a gestão municipal e apresentaram os principais desafios enfrentados, informa o próprio MPPR.

Entre os temas da pauta destacam-se as dificuldades relacionadas à área ambiental, que muitas vezes impactam o desenvolvimento dos municípios, os problemas causados por loteamentos irregulares e as preocupações com as obras de duplicação das rodovias.

Também foram mencionados o esforço das prefeituras para viabilizar o transporte de pacientes até Curitiba, a necessidade de apoio na emissão de laudos e no atendimento de alunos com Transtorno do Espectro Autista (TEA), além da importância de fortalecer a estrutura hospitalar para receber turistas com idade acima de 70 anos.

De Guaratuba, o promotor Élcio Sartori e o prefeito Mauricio Lense

Outro ponto abordado foi o intenso fluxo de caminhões com excesso de peso em direção ao Porto de Paranaguá, que gera impactos significativos às cidades. Os prefeitos reforçaram a busca por soluções que reduzam esses efeitos.

O procurador-geral de Justiça e os integrantes da Administração Superior responderam a todas as questões apresentadas, reafirmando o compromisso do MPPR em colaborar para que sejam construídas soluções razoáveis e eficazes que beneficiem a população e auxiliem tanto gestores públicos quanto promotores de Justiça.

“A construção de respostas efetivas exige ações firmes e bem estruturadas, pautadas na razoabilidade dos acordos, capazes de enfrentar os desafios com eficácia, beneficiar toda a população e oferecer suporte concreto a gestores e promotores de Justiça”, ressaltou Francisco Zanicotti na ocasião.

Participaram da reunião os prefeitos de Guaratuba, Maurício Lense, de Matinhos, Eduardo Dalmora, de Pontal do Paraná, Rudisney Gimenes Filho, de Antonina, Rozane Osaki, de Morretes, Sebastião Brindarolli Júnior, além de representantes da Prefeitura de Paranaguá.

Pelo MPPR, estiveram presentes além do procurador-geral de Justiça, o subprocurador-geral de Justiça para Assuntos Jurídicos, Armando Antônio Sobreiro Neto, o responsável pela Subprocuradoria-Geral de Justiça para Assuntos Administrativos, Cláudio Franco Felix, a diretora-secretária da Procuradoria-Geral de Justiça, Nayani Kelly Garcia, e promotores de Justiça que atuam no Litoral.

Fonte: Ascom MPPR

Leia também: