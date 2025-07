Concurso da Gastronomia Caiçara acontece nesta terça e quarta

Quatro categorias, 14 concorrentes e um só propósito: homenagear o sabor e a alma da gastronomia caiçara

O sabor da tradição caiçara ganha destaque nesta terça (22) e quarta-feira (23) com a realização do Concurso Gastronômico 2025, que faz parte da programação oficial do Festival de Gastronomia Caiçara, em Pontal do Paraná. A competição reúne 14 estabelecimentos locais, em uma celebração que reforça os saberes da cozinha tradicional, impulsiona o turismo e valoriza a cultura regional.

Nesta edição, os pratos serão avaliados em quatro categorias, que mesclam respeito à tradição e inovação no uso da Cambira, prato típico feito com tainha defumada, pirão e banana:

• Melhor Cambira Tradicional – Especialista

• Melhor Cambira Tradicional – Iniciante (nova categoria que dá visibilidade a quem está começando com coragem e paixão por essa iguaria simbólica)

• Melhor PF Caiçara com Cambira

• Melhor Petisco Caiçara (releitura criativa da Cambira)

Os critérios de avaliação incluem sabor, apresentação, criatividade e conexão com a identidade caiçara, buscando reconhecer pratos que traduzam, de forma autêntica, o espírito do litoral paranaense.

Jurados trazem olhar técnico e conexão com a cultura local

O júri é composto por profissionais com ampla atuação nas áreas de gastronomia, turismo e gestão pública, todos com vínculos fortes com o litoral do Paraná e com a valorização da cultura caiçara:

• Chef Karla Manfredini – Criadora de roteiros gastronômicos de Turismo de Experiência em Antonina e reconhecida no Catálogo Nacional do Sebrae. Participou do Mapa da Cultura Alimentar do Estado e do Festival Tutano de Gastronomia 2023, onde ministrou aula sobre pratos à base de bala de banana.

• Fernanda Pesarini Tarli – Economista e especialista em estratégias de mercado e gestão de negócios. Atua como gestora dos projetos de Turismo do Sebrae-PR.

• João Moura – Morador de Matinhos, atua há 13 anos na gastronomia. É instrutor do Senac Paraná, possui formação técnica e superior em gastronomia e é proprietário de um restaurante de sushi. Tem experiência em diversas áreas da cozinha, incluindo confeitaria e culinária internacional.

• Patrícia Marcomini – Vice-prefeita de Pontal do Paraná, ex-vereadora e professora de matemática. Participa como jurada desde a segunda edição do concurso, contribuindo com seu olhar atento à história e à cultura local.

• Carmen Maria – Referência no turismo e na gastronomia de Morretes. Fundadora do Restaurante Olimpo e da primeira loja de artesanato da cidade. É presidente do Morretes Convention & Visitors Bureau (MCVB) e Diretora de Indicação Geográfica da Adetur Litoral.

Com a participação ativa da comunidade e o olhar criterioso dos jurados, o concurso reafirma o papel do Festival de Gastronomia Caiçara como espaço de valorização cultural, econômica e afetiva da identidade do litoral paranaense.

O resultado será divulgado durante a festa de encerramento, no dia 31 de julho.



Festival de Gastronomia Caiçara de Pontal do Paraná

Até 31 de julho de 2025

Pontal do Paraná (PR)

Mais informações: www.festivalcaicara.com.br