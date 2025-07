Entre brasa e rede: Pontal vive dias de sabores com workshop e lanço da tainha

Fotos: Clovis Santos / Prefeitura de Pontal do Paraná

Segunda (14) e terça-feira (15) foram dias de vivência, partilha e muita comida boa em Pontal do Paraná. A Pousada Paraíso do Sul, em Shangri-lá, recebeu uma programação intensa que colocou a gastronomia caiçara no centro das atividades.

Na segunda, o aroma de brasa tomou conta do espaço com o workshop de Defumação Artesanal da Cambira.

Os participantes acompanharam, passo a passo, uma das práticas mais tradicionais da região, da preparação do fogo até a degustação do peixe defumado. A atividade foi conduzida pelas chefs Maria Fernanda Nowakowski e Neila Tomaz, com a participação da cozinheira Conceição Ramos, que contextualizou a prática a partir de sua trajetória e das raízes culturais do preparo.

A terça-feira seguiu em clima de festa para o paladar. Pela manhã, a chef Karla Manfredini apresentou o workshop “Um Olhar Doce: Sobremesas Caiçaras”, mostrando receitas criativas com ingredientes típicos, como banana-da-terra, gengibre, cambira e cumaru.

Entre as delícias preparadas estavam o sorvete de banana caramelada, a palha caiçara com gengibre e o rolinho de banana frita com doce de leite.

Já no período da tarde, o destaque foi para as memórias afetivas e a identidade territorial.

O chef Rui Morschel, conhecido por sua participação no MasterChef Brasil, conduziu a palestra “Sabores da Memória: A Cultura Caiçara como Patrimônio Vivo”. Ele compartilhou histórias pessoais e experiências culinárias.

Entre os temas abordados, destacou-se o preparo da Cambira, que hoje busca reconhecimento como produto com Indicação Geográfica.

Lanço

Na manhã do mesmo dia (15), Rui também esteve no Acampamento do Seu João Rosa, no Balneário Pontal do Sul, onde acompanhou o tradicional lanço da tainha, uma das práticas mais simbólicas do inverno no litoral paranaense.

O lanço com redes e canoas a remo é conduzido por pescadores locais e representa um modo de vida transmitido entre gerações.

Quem também marcou presença foi o prefeito de Pontal do Paraná, Rudão Gimenes, que fez questão de estar junto nessa vivência com o chef. Ao lado da comunidade, ele acompanhou cada momento do lanço e compartilhou ideias sobre os saberes locais e a força da tradição.

Durante a visita, o Rui Morschel falou sobre seu primeiro contato com a cambira e ressaltou a importância de conhecer e valorizar os ingredientes e saberes regionais:

“Eu conheci a cambira há um ano e meio. Fiz da forma mais simples, que é como o pessoal mais consome: um sopado com banana e pirão. Hoje estou aqui para aprender mais, e o que eu realmente quero deixar para os donos de estabelecimentos e cozinheiros é que o segredo de um prato de sucesso está na sua história”, afirmou.

Ao final, Rui completou: “A história tá pronta, a história da cambira já tá escrita, só falta ser contada pra quem vem de fora.”

A experiência também encantou quem veio de longe. Marta, moradora de Toledo (PR) e integrante de um núcleo de gastronomia local, contou que soube do festival através dos materiais de divulgação: “Eu vi os materiais lindos que foram lançados e me interessei. Vim conhecer os pratos do festival e me apaixonei pela cambira, achei maravilhosa. Está tudo sendo feito com muito amor. Estou muito feliz em estar aqui em Pontal do Paraná.”

Para quem visita o litoral nesta época do ano, a experiência vai além da paisagem: é um mergulho na cultura caiçara, nos pratos e no cotidiano de Pontal do Paraná.

As atividades integram o Festival de Gastronomia Caiçara, que segue até o final de julho com oficinas, apresentações culturais, concursos e encontros que misturam tradição, conhecimento e sabor.

Confira os detalhes da programação no site oficial da Gastronomia Caiçara de Pontal do Paraná.