Arenas esportivas do Verão encerram com recorde de mais de 800 mil atendimentos

Com ações em todos os municípios do Litoral e também na região Noroeste, em Porto Rico e São Pedro do Paraná, a equipe da Secretaria de Estado do Esporte finaliza as atividades nos postos fixos do Verão Maior Paraná com recorde de 819.398 atendimentos.

De 26 de dezembro a 31 de janeiro, o Governo do Estado proporcionou aos veranistas e moradores locais diversas atrações esportivas, recreativas e de lazer. Os atendimentos foram registrados nos cadastros para participação de cada atividade.



Os postos fixos do Verão Maior Paraná – na Praia do Morro do Cristo, Caiobá, Matinhos, Praia de Leste, Ipanema, Shangri-lá, Porto Rico e São Pedro do Paraná – contaram com atividades esportivas e de lazer, aulas de ginástica, dança, caminhadas, recreação infantil, torneios e eventos esportivos, além de outras práticas para entretenimento. As quadras de vôlei de praia, beach tennis e futmesa ficaram à disposição da comunidade, que pôde emprestar os equipamentos necessários. Houve, ainda, brindes dos apoiadores e patrocinadores aos participantes das atividades e desafios. Todas as atividades foram preparadas, acompanhadas e conduzidas por mais de 250 profissionais e acadêmicos de Educação Física, Turismo, Enfermagem e Comunicação.



O secretário do esporte, Helio Wirbiski comenta sobre o sucesso da operação verão e os impactos positivos para a economia do litoral: “Neste domingo fechamos a Operação Verão do esporte, batemos um recorde com mais de 800 mil atendimentos, o que nos traz a certeza que um bom trabalho foi feito nos oito postos e com as equipes itinerantes, mas de 300 pessoas trabalharam, entre estagiários e dirigentes. A operação continua com shows em Pontal do Paraná e em Matinhos, e também com grandes eventos esportivos que devem acontecer nos finais de semana em todos os balneários. A ideia do governador Carlos Massa Ratinho Junior foi criar esse ciclo virtuoso da cultura, do esporte, de todos os órgãos do governo para que as cidades do litoral ficassem mais fortes na sua economia, e isso está dando certo. É assim que nós vamos continuar tratando com muito respeito todos que vem ao Paraná e o povo paranaense.” finaliza.



EVENTOS ESPORTIVOS

O Verão Maior Paraná contou com uma intensa programação de eventos integrando os Jogos de Aventura e Natureza (JAN), como o Campeonato de Beach Flag, Copa Verão Maior Paraná de Futevôlei, Etapa final do Circuito Paranaense de Handebol de Areia, Prova de Travessia a Nado de Guaratuba, apresentações de Wheeling e BMX, 1ª etapa do Circuito Paranaense de Vôlei de Praia, 1ª etapa do Campeonato Paranaense de Bodyboarding, Festival das Águas e 1ª etapa do Circuito JAN de Corrida de Rua. Os eventos reuniram milhares de espectadores que puderam acompanhar as disputas gratuitamente.



O coordenador dos Jogos de Aventura e Natureza, Marcos Schemberger, destaca o grande número de participantes e espectadores nos eventos. “Foi incrível, atingiu as expectativas além do que do esperado, com o Festival das Águas em Antonina, o handebol de areia e o vôlei de praia em Caiobá, que tiveram participação acima da média com atletas que se destacam a nível nacional; o futevôlei com uma participação muito boa. Os demais eventos dentro das expectativas esperadas. Agora vamos ter o Crossgames, com o limite de vagas atingidos. E a etapa do campeonato paranaense de surf, atividades com atletas paralímpicos e uma exposição de fotos da história do surf. No último final de semana teremos o beach tennis com a participação de mais de 100 duplas. Acredito que tudo que foi programado foi executado”, conta.



TRUPES CIRCENSES

Em parceria com a Secretaria da Cultura, o Verão Maior Paraná contou com o Circo na Praia e o Circo na Praça. O Circo na Praia se instalou no litoral e durante todo o verão conduziu atividades artísticas e culturais destinada a toda família. Astro Circus é a Trupe de Circo que realiza as apresentações com números circenses tradicionais, destinados a toda família. Mais de 35 artistas circenses desenvolveram atividades educacionais. Também foram realizadas performances e pocket apresentações com números de circo, fogo, contações de histórias e ações de recolhimento de resíduos pelas praias. Em Caiobá, os garotinhos e garotinhas veranistas puderam participar dos espetáculos junto com os artistas. O Circo na Praça foi apresentado pelo Projeto Tenda Circo e fez 12 apresentações pelo litoral. O projeto levou a magia do circo através de show de mágica, malabares, equilibrismo, apresentação com tecido, além de uma oficina gratuita para as crianças.



SHOWS NACIONAIS

Em Matinhos e Pontal do Paraná, os acadêmicos de Educação Física e os professores de dança foram responsáveis pela abertura dos shows gratuitos de grandes nomes da música nacional, como Leonardo, Edson & Hudson, César Menotti & Fabiano, Eduardo Costa, Fernando & Sorocaba, Pedro Paulo & Alex e outros. As danças realizadas nos postos fixos do Verão Maior Paraná foram reproduzidas nos palcos durante cerca de uma hora para milhares de pessoas.



ACESSIBILIDADE

Pessoas com mobilidade reduzida puderam usufruir com mais conforto das praias no litoral paranaense. O Verão Maior Paraná e o projeto Praia Acessível disponibilizaram cadeiras anfíbias que possibilitam o acesso à praia e ao mar em seis pontos das praias de Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná. O serviço foi realizado a partir de uma parceria entre a Secretaria de Desenvolvimento Social e Família (SEDEF), a Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) e a Secretaria do Esporte do Paraná.



A disponibilização de cadeiras anfíbias já ocorreu em anos anteriores, possibilitando essa inclusão. Porém, nesta edição, o atendimento foi feito por especialistas nas áreas de Fisioterapia e Educação Física, com ênfase em ações para a pessoa com deficiência. Além disso, mais de 300 pessoas que atuaram nas ações do Verão Maior Paraná receberam capacitação na área, bem como uma palestra sobre a importância da luta pela acessibilidade, com a presidente do Conselho Estadual dos Direitos das Pessoas com Deficiência (Coede), Emmanuelle Aguiar.



EVENTOS PARADESPORTIVOS

Durante esses 37 dias de projeto, o Verão Maior Paraná contou com inúmeras ações integradas ao paradesporto. Os veranistas que estavam na praia de Caiobá no dia 20 de janeiro puderam participar de uma demonstração de esgrima no palco principal. A apresentação contou com a presença de atletas que representaram o Paraná em competições nacionais e internacionais de esgrima e atletismo.



Nos dias 27 e 28 de janeiro, Guaratuba recebeu o Campeonato Paranaense de Bodyboarding e contou com uma apresentação especial do bodyboarding inclusivo. Esta é mais uma das ações de Paradesporto que foi realizada no Verão Maior Paraná, mostrando que a prática do esporte é inclusiva para todos.



VERÃO TÁ ON

Uma novidade da equipe do esporte para este ano foi uma série de programas de infoentretenimento trazendo as notícias, agendas e matérias especiais de uma maneira descontraída e leve para o veranista. Além disso, nos fins de semana, todos os eventos da Arena de Caiobá foram transmitidos tanto no YouTube da Paraná Esporte quanto na TV Paraná Turismo.



O diretor de inovação e desenvolvimento do esporte, Tiago Campos comenta sobre o saldo positivo da operação Verão e também sobre o planejamento: “Fechamos mais uma etapa do Verão Maior Paraná, com um sucesso absoluto tanto em qualidade quanto em número de atendimento, foram mais de 819 mil pessoas atendidas, um recorde e se transformou no maior verão de todos os tempos. A gente vinha planejando desde abril de 2022, foi um trabalho bem árduo, um trabalho intersetorial do esporte, cultura, turismo, Copel, Sanepar, Detran e todas as outras secretarias envolvidas para atender bem a população, levando atividades físicas, esportivas e recreativas, levando informações para a população de uma forma lúdica. Foi muito bacana porque atendemos crianças de 2 anos até os idosos, e também estávamos preocupados com a inclusão, em muitas atividades as pessoas com deficiência puderam participar. O Governo do Estado fez um pacote completo para atender o veranista e o feedback que tivemos da população foi muito positivo e já começamos a trabalhar pro próximo ano e para entregar um verão ainda melhor para os paranaenses e para os turistas.” finaliza.



PROGRAMAÇÃO

O Verão Maior Paraná continua com shows e eventos esportivos gratuitos em fevereiro, após o encerramento dos atendimentos nos postos fixos. Em Matinhos, as próximas apresentações são da dupla João Bosco & Vinícius nesta sexta-feira (3), e no sábado (4) com Maria Cecília & Rodolfo. Na semana seguinte, a banda de axé Ara Ketu se apresenta na sexta-feira (10), e o último show da cidade é feito pelo Grupo Sempre Tem, no sábado (11).



Em Pontal do Paraná, os shows da penúltima semana são dos sertanejos Maria Cecília & Rodolfo, na sexta-feira (3), e da dupla Guilherme & Santiago, no sábado (4). O encerramento da sequência de shows é do Grupo Sempre Tem, na sexta-feira (10), e da banda Ara Ketu, no sábado (11).



Além da programação musical, as atrações esportivas continuam. A Competição de Cross Games será realizada na Arena Caiobá, no sábado (4) e domingo (5). Realizada pelos Jogos de Aventura e Natureza, a Competição de Surf também está programada para acontecer no sábado (4) e domingo (5), em Matinhos.