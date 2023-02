Nelson Justus assume mandato de deputado na Assembleia Legislativa

Justus assume nono mandato, a primeira vez como suplente | Foto: Orlando Kissner/Alep

Nelson Justus (União Brasil) prestou nesta segunda-feira (6), na Assembleia Legislativa do Paraná, o compromisso de posse para assumir o mandato de deputado estadual. Ele ocupa a vaga aberta pelo deputado Mauro Moraes, que se licenciou do mandato para assumir o posto de secretário do Trabalho, Qualificação e Renda no Executivo Estadual.

O juramento ocorreu durante a sessão plenária que abriu os trabalhos da 1ª sessão legislativa da 20° legislatura, quando o governador Ratinho Junior (PSD) realizou a leitura da mensagem oficial do Governo. Nelson Justus recebeu 38.779 votos nas eleições de 2022. Com o retorno à Assembleia, o deputado inicia o nono mandato, a primeira vez como suplente.

Nelson Justus foi presidente da Assembleia em duas oportunidades, além de ter ocupado cargos como secretário de Estado e presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

Nascido em Curitiba, Justus se formou em Direito pela Universidade Federal do Paraná, em 1970. Em 1990, foi eleito para o primeiro mandato como deputado estadual, sendo reeleito em 1994. Reeleito em 1998, assumiu a presidência da Assembleia Legislativa do Paraná (1999-2000). Em 2001, tornou-se secretário de Estado dos Transportes. Justus foi reeleito em 2002 para seu quarto mandato consecutivo. Em 2006, ele retornou à Assembleia. Em 2007, foi eleito novamente como presidente da Assembleia Legislativa. Reeleito sucessivamente, ocupou o cargo de presidente da CCJ entre 2011 e 2018, retornando à função entre 2021-2022. Hoje tem domicilio eleitoral em Guaratuba.