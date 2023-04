UFPR terá aula aberta sobre transfobia, racismo, violência de gênero

A ICH (Interação, Cultural Humanística) Racismo, Diversidade e Gênero da UFPR Litoral promove uma aula aberta à comunidade no dia 14 de abril, às 13h30.

A convidada é a professora Megg Rayara Gomes de Oliveira, que terá o tema “Sem pedir licença: pedagogias e epistemologias desobedientes nas universidades públicas brasileiras” e abordará temas como transfobia, racismo, violência de gênero e outros.

Megg Rayara Gomes de Oliveira foi a primeira travesti negra doutora em Educação no Brasil, título obtido na Universidade Federal do Paraná, instituição na qual leciona nos setores de graduação e pós-graduação.

Graduada em Desenho e com especialização em História da Arte pela Escola de Música e Belas Artes do Paraná, Megg Rayara tem uma trajetória de fortalecimento do combate à homofobia dentro do meio acadêmico.

Atualmente é professora adjunta da UFPR e uma das coordenadoras do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da universidade, dedicando-se à pesquisa das relações raciais, da arte africana, da arte afro-brasileira, de gênero e diversidade sexual. Em 2020 recebeu o título de Cidadã Honorária de Curitiba.

A aula aberta a todos interessados acontece na UFPR Litoral, no dia 14 de abril, às 13h30, e será fornecida declaração de participação aos presentes.