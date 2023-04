Manchester City expressa interesse em Benjamin Pavard e mais rumores de transferência

Foto: Reprodução/Alexander Hassenstein/Getty Images



O Manchester City “manifestou interesse” em Benjamin Pavard, do Bayern de Munique, em meio à incerteza sobre o futuro do lateral-direito, segundo relatos.

O futuro de Pavard no Bayern tem sido objeto de especulação recente, com o jogador de 27 anos pronto para entrar nos últimos 12 meses de seu atual contrato neste verão. A equipe de Thomas Tuchel tentou abrir novas negociações, mas as abordagens encontraram resistência, já que o jogador deve avaliar suas opções no final da temporada.

O francês confirmou esta semana que ‘atualmente não há negociações com o clube’ enquanto ele se concentra em seu futebol, e o Fairspin login relata que o City está entre os três principais times da Europa – junto com Manchester United e Real Madrid – que pediram para ser mantidos no circuito sobre quaisquer decisões.

A equipe de Pep Guardiola atualmente tem João Cancelo emprestado ao Bayern e tem mantido contato regular com o clube bávaro sobre o futuro de seu jogador. Uma opção para eles tornarem o empréstimo permanente sugere a disposição do City de vender neste verão, com o zagueiro numa área em que é necessário investimento no Etihad.

Em outro lugar, Foot Mercato relata que o City está interessado no lateral-esquerdo do Real Madrid, Ferland Mendy.

Espera-se que Guardiola priorize as duas posições de zagueiro nesse verão, portanto, ligações para Pavard, com Cancelo provavelmente sendo vendido e nenhum lateral-esquerdo natural no time principal – embora Nathan Ake tenha feito um trabalho admirável.

Mendy tinha sido uma presença regular na temporada do Real Madrid antes da Copa do Mundo, antes que uma lesão em um jogo contra o Atlético de Madrid no final de janeiro o impedisse de jogar por quase dois meses. O internacional francês conseguiu apenas 29 minutos fora do banco frente ao Barcelona antes de outra lesão, pela qual ainda está afastado.

Diz-se que esta recente série de lesões preocupou os responsáveis ​​no Bernabéu, com o jogador de 27 anos potencialmente autorizado a procurar outro lugar neste verão, apesar de ter contrato até 2025. Qualquer interesse do City provavelmente enfrentará competição, com Newcastle e Paris Já tendo o Saint-Germain sido ligado ao zagueiro.