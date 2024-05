UBS Ipanema e Centro de Saúde da Mulher são entregues em Pontal do Paraná

Com investimento de mais de R$ 1,2 milhão, foram entregues à população de Pontal do Paraná, na manhã de segunda-feira (20), as obras concluídas da nova Unidade Básica de Saúde (UBS) Ipanema e do Centro de Saúde da Mulher “André Vieira Rodrigues Cordeiro”.

Os prédios formam um complexo de saúde localizado num dos balneários mais populosos do município e são fundamentais para ampliar as condições aos servidores para prestar bons atendimentos aos pontalenses. A estrutura foi ampliada durante as obras geridas pela Prefeitura, com parte dos recursos economizados pela Câmara Municipal durante a gestão na presidência da vereadora Rosiane Rosa “Nega” Borges nos anos 2021/2022. O atendimento ao público também começou nesta segunda, das 8h às 12h e das 13h30 às 17h.

Participaram da solenidade o prefeito Rudão Gimenes, a vice-prefeita Patrícia Millo Marcomini e a secretária municipal de Saúde, Josineia de Araújo, além dos demais secretários da administração municipal, servidores e vereadores, incluindo a vereadora Nega e a ex-secretária de Saúde de Pontal do Paraná, Carmem Moura, que esteve na pasta quando as obras começaram e atualmente é chefe da 1ª Regional de Saúde de Litoral, em Paranaguá. Ela também representou o secretário de estado da Saúde do Paraná, Beto Preto.

“Essa unidade de saúde era precária e com vários problemas estruturais. Nossa gestão teve foco em investir mesmo iniciando durante a pandemia. Com apoio da nossa equipe conseguimos desenvolver esse projeto a partir de agosto de 2021 e aqui estão parte dos recursos que recebemos da Câmara. Não podemos desistir dos nossos sonhos. Hoje se torna realidade deixar esse espaço para a população”, disse Rudão, visivelmente emocionado.

AMPLIAÇÃO: A UBS Ipanema e o Centro de Saúde da Mulher são importantes para reforçar e ampliar o sistema público de saúde na cidade. Enquanto a UBS destina-se ao atendimento básico geral, do dia a dia, o Centro de Saúde da Mulher conta com estrutura e espaços adequados para recepcionar, acolher e tratar exclusivamente a saúde das mulheres pontalenses.

Entregar as obras era uma prioridade para o prefeito Rudão Gimenes, que disse estar muito feliz com a conclusão do projeto e sua inauguração. Durante a solenidade ele agradeceu aos servidores envolvidos no projeto desde o início. A Prefeitura também prestou homenagens ao médico Dr. Nei Silva (acompanhado da esposa, Maristela), pais de André Vieira Rodrigues Cordeiro, que dá nome ao complexo. Ele também foi parabenizado pelos relevantes serviços prestados ao município no setor de saúde durante vários anos.