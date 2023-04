Grupo de trabalho vai estudar reparação a povos avá-guarani do Oeste do Paraná

Anúncio foi feito pela ministra Sonia Guajajara, em Brasília, no encerramento do Acampamento Terra Livre, com a participação do presidente Lula

Wellington Dias, ministro do Desenvolvimento e Assistência Social; Sonia Guajajara, ministra dos Povos Indígenas; presidente Lula; e a presidente da Funai, Joenia Wapichana | foto: Alexandre Marchetti / Itaipu Binacional

O Ministério dos Povos Indígenas e a Itaipu Binacional vão compor um grupo de trabalho para estudar possíveis reparações aos povos avá-guarani na região Oeste do Paraná.

O anúncio foi feito nesta sexta-feira (28), em Brasília, pela ministra Sonia Guajajara, na cerimônia de encerramento do 19º Acampamento Terra Livre (ATL 2023).

De acordo com a ministra, o grupo de trabalho será formado por representantes da empresa, do governo federal e lideranças indígenas. Ela anunciou ainda que uma equipe técnica do ministério estará na região, na próxima quarta-feira (3), para aprofundar as discussões com a binacional.

A equipe será liderada pela secretária de Direitos Ambientais e Territoriais, Eunice Kerexu, e também participará de uma visita à comunidade indígena Itamarã, em Diamante D’Oeste. No dia 8 de maio, a própria ministra Sonia Guajajara deverá se reunir, em Foz do Iguaçu (PR), com o diretor-geral brasileiro de Itaipu, Enio Verri, e com o diretor de Coordenação, Carlos Carboni.

Paulo Porto, gestor dos Programas de Sustentabilidade Indígena da Itaipu; o diretor de Coordenação da Binacional, Carlos Carboni: e a ministra Sonia Guajajara | foto: Alexandre Marchetti / Itaipu Binacional

Guardiões da Floresta

Aberto na segunda-feira (24), o Acampamento Terra Livre é considerado a maior mobilização dos povos indígenas do Brasil e uma das mais importantes do mundo. A cerimônia de encerramento, nesta sexta-feira, teve a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do cacique caiapó Raoni Metuktire, ministros de Estado e lideranças indígenas de todo o país.

Em seu discurso, Sonia Guajajara ressaltou que, nos últimos anos, foram intensificados os ataques aos povos e terras indígenas no Brasil, com o desmantelamento de entidades como a Funai e o aumento do desmatamento e garimpo ilegal. “Sofremos as consequências de políticas voltadas para a negação dos direitos indígenas, com nenhum centímetro de terras demarcadas”, disse.

Lula afirmou que é compromisso do novo governo restaurar as políticas públicas voltadas para a população indígena e retomar os processos de demarcação de terras. “Não só porque é um direito de vocês (povos indígenas), mas se a gente quer chegar a 2030 com desmatamento zero, vamos precisar de vocês como guardiões da floresta”, completou o presidente.

