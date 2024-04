Paraná terá 2.253 novas moradias do Minha Casa Minha Vida

O deputado federal Zeca Dirceu acompanhou o anúncio do presidente Lula e confirmou que as moradias serão no campo e na cidade

Zeca Dirceu acompanhou anúncio no Palácio do Planalto | foto: Divulgação

Nesta quarta-feira, 10, o presidente Lula e o ministro das Cidades, Jader Barbalho Filho, anunciaram que o governo federal destinará R$ 11,6 bilhões para a construção de 112,5 mil moradias pelo programa Minha Casa Minha Vida (MCMV) nas modalidades Rural e Entidades.

O deputado Zeca Dirceu (PT), que acompanhou a cerimônia no Palácio do Planalto, confirmou que o Paraná terá 41 municípios contemplados com as novas moradias, num total de 2.253 casas, um investimento de aproximadamente R$ 233 milhões no estado. “Com o presidente Lula a casa sai, principalmente para quem mais precisa de moradia. O direito de morar e de ter uma vida digna é levado muito a sério no governo Lula, tanto para o povo do campo, quanto para o povo da cidade”, comemorou Zeca Dirceu.

Serão beneficiados especialmente mulheres chefes de família, comunidades indígenas, quilombolas e populações em áreas de risco. “Fico feliz de ver o povo do Paraná que mais precisa sendo beneficiado com moradias, serão sonhos realizados. Além sonhos realizados, esse grande investimento gerará emprego e renda em todo o estado”, disse o parlamentar.

Os municípios do Paraná que receberão as novas casas em áreas rurais são: Rural: Antônia (15), Ampére (24), Anahy (9), Antônio Olinto (8), Bituruna (43), Candói (92), Capanema (16), Cascavel (5), Cerro Azul (39), Chopinzinho (9), Clevelândia (27), Cruz Machado (11), Dois Vizinhos (16), General Carneiro (10), Goioxim (117), Itapejara d’Oeste (6), Londrina (193), Mallet (17), Mandirituba (50), Nova Prata do Iguaçu (8), Nova Tebas (61), Palmas (40), Palmital (50), Paulo Frontin (22), Pérola d’Oeste (12), Pinhão (27), Piraí do Sul (10), Ponta Grossa (50), Porto Vitória (10), Prudentópolis (105), Realeza (12), Santo Antônio do Sudoeste (30), São Miguel do Iguaçu (23), Tibagi (85).

Atendendo a demanda de entidades urbanas, também serão construídas casas nos municípios: Braganey (30), Califórnia (48), Cascavel (216), Londrina (158), Medianeira (120), Perobal (16), Ponta Grossa (50), Rio Bom (50), Rondon (20), São José dos Pinhais (43), São Miguel do Iguaçu (200) e Tibagi (50).

O presidente antecipou que deverá ampliar o público-alvo beneficiado pelo MCMV. “Estou preocupado com as pessoas que ganham acima de dois ou três salários mínimos. Eles também são trabalhadores. Ganham R$ 4 ou R$ 5 mil e não têm casa. A gente faz casa para pobre e o rico tem financiamento. Mas não tem casa para quem ganha R$ 7 mil”, disse.

“Por isso vamos lançar na semana que vem um programa de crédito habitacional para essas pessoas. E precisamos também criar um programa de reforma de casa”, informou o presidente.

O MCMV Entidades são para famílias com renda mensal familiar de até R$ 2.640, organizadas sob a forma associativa, sendo admitido, para até 10% das famílias atendidas em cada empreendimento, que a renda mensal bruta seja limitada a R$ 4.400. O MCMV Rural são para famílias com renda anual de até R$ 31.680,00, sendo isentas da contribuição de 1% do valor do custo da produção ou da melhoria da unidade habitacional, as famílias que recebam o Benefício de Prestação Continuada (BPC), o Programa Bolsa Família ou que estejam sujeitas a situação de emergência ou calamidade, que possuem subsídio integral do Orçamento Geral da União (OGU). Todos as modalidades são com parcelas reduzidas, de 10% à 15% da renda familiar.

Com informações da Agência Brasil e Agência Gov