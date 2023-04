Guaratuba lança edital do concurso para a Guarda Municipal

Na tarde deste sábado (29), foi publicado no portal da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) o Edital 001/2023 (e anexos) do concurso público para preenchimento de 30 vagas na Guarda Civil Municipal. O salário inicial é R$ 2.543,93

As inscrições iniciam no dia 8 de maio e se encerram no dia 6 de junho de 2023. As inscrições devem ser realizadas exclusivamente através do site oficial da UNIOESTE/COGEPS, mediante o preenchimento on-line de formulário próprio e o pagamento da Guia de Arrecadação gerada.

O valor da taxa da inscrição é de R$ 120,00. É requisito mínimo ter Ensino Médio completo com Carteira Nacional de Habilitação da categoria AB.

Acesse o edital para mais informações: Edital 001/2023