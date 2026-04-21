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Prefeitura e Porto de Paranaguá marcam presença na Intermodal South America 2026

Redação
Participação institucional e estande movimentada reforçam a importância do município no setor portuário brasileiro
Fabiana Parro e Luiz Fernando Garcia | foto: Maysa Alves / Divulgação PMP

A vice-prefeita de Paranaguá, Fabiana Parro e o secretário de Governo, Thiago Campos, participaram da Intermodal South America 2026, realizada em São Paulo, considerada o maior evento de logística, transporte de cargas e comércio exterior da América Latina.

De acordo com a prefeitura, a presença institucional reforçou o compromisso do município em fortalecer parcerias estratégicas e impulsionar o desenvolvimento do setor portuário.

Durante a agenda, a vice-prefeita ressaltou a importância da atuação conjunta entre o Poder Público e a iniciativa privada. “Participando da Intermodal 2026, reafirmamos nosso compromisso enquanto gestão municipal de sermos parceiros, estarmos presentes, planejarmos junto com as empresas e garantirmos segurança jurídica para que o desenvolvimento continue”, afirmou.

Fabiana destacou ainda o papel de Paranaguá como referência nacional no setor. “Ao lado da Portos do Paraná, símbolo da força do nosso setor portuário, mostramos na prática a capacidade que a nossa cidade tem de crescer e liderar. São mais de 26 empresas de Paranaguá presentes aqui, fortalecendo essa conexão com o mercado e ampliando as possibilidades de novos investimentos. Paranaguá se posiciona cada vez mais como referência portuária para o Brasil”, completou.

A participação do município ocorreu dentro de um cenário de grande visibilidade. A 30.ª edição da Intermodal South America reuniu mais de 45 mil visitantes ao longo de três dias, no Distrito Anhembi, consolidando-se como vitrine internacional para o setor logístico.

O estande da Portos do Paraná foi um dos destaques da feira, atraindo milhares de visitantes. A vice-prefeita e o secretário de Governo também visitaram o stand da empresa e conversaram com o diretor-presidente da Portos do Paraná, Luiz Fernando Garcia, que destacou que o espaço figurou entre os mais visitados do evento. “Nesta edição, houve um aumento de 20% no número de visitantes nos dois primeiros dias em comparação ao ano passado”, destacou.

Em sua primeira visita à feira, a vice-prefeita Fabiana Parro destacou a qualidade da apresentação institucional. “O Porto de Paranaguá é um exemplo não só no dia a dia, mas também aqui na feira”, disse.

A participação expressiva de Paranaguá na Intermodal reforça o posicionamento estratégico do município no cenário logístico nacional, ampliando oportunidades e consolidando sua relevância no comércio exterior brasileiro.

foto: Maysa Alves / Divulgação PMP

Estande da Portos do Paraná foi um dos mais visitados da feira

Foto: Claudio Neves/GCom Portos do Paraná

Milhares de pessoas visitaram o estande da Portos do Paraná durante os três dias da 30ª Intermodal South America, realizada no Distrito Anhembi, em São Paulo. A feira é o maior evento de logística da América Latina e recebeu mais de 45 mil visitantes.

Os visitantes elogiaram a estrutura do estande, que contou com espaços interativos com jogos, além de três telões de LED — um deles com movimentos robóticos, que destacaram ainda mais os conteúdos exibidos.

“Mais uma vez, os portos paranaenses deram um show ao apresentar uma grande estrutura tecnológica. A equipe da Portos do Paraná está sempre preparada para atender os visitantes”, afirmou o secretário nacional de Portos do Ministério de Portos e Aeroportos, Alex Avila.

“É um excelente estande, que reúne os principais players do mercado”, declarou a diretora executiva da Associação Brasileira das Entidades Portuárias e Hidroviárias (ABEPH), Gilmara Temóteo.

Ao todo, 26 empresas e instituições parceiras estiveram presentes no espaço, atendendo clientes e fechando negócios com os visitantes. “Como sempre, o estande da Portos do Paraná segue surpreendendo a todos. Aqui é uma excelente oportunidade para mostrar Paranaguá ao mercado logístico”, comentou o gerente administrativo e financeiro do Terminal Pasa, Osvaldo Inácio da Silva.

“O espaço é muito bem planejado e favorece importantes conversas. Ter um estande estruturado contribui diretamente para a dinâmica de relacionamento com os clientes”, destacou o diretor administrativo-financeiro da Amart, Ayslan Barbosa.

Foto: Claudio Neves/GCom Portos do Paraná

Fontes: PMP / jornalista: Luciane Chiarelli | GCom Portos do Paraná

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