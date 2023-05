Frente Afro Litoral organizou conferência intermunicipal e promove Domingo Negro

A Frente Afro Litoral promove no dia 21, o Domingo Negro, com arte, festa e cultura, no bairro Porto Seguro, em Paranaguá.

Um dos objetivos é contribuir com a reforma da Associação de Moradores. A outra é difundir a cultura afro-brasileira e as causas do movimento negro no Litoral.

As atividades começam pela manhã, com o Troféu Dona Milena, um quadrangular de futebol onde o vencedor levará o troféu em homenagem à “presidenta de honra do movimento negro de Paranaguá”.

Ao meio-dia terá a feijoada para arrecadar fundos. Às 14h30 tem Roda de Capoeira e a partir das 15h30, Roda de Samba. Em seguida, será feita a apresentação da diretoria do bloco carnavalesco do Porto Seguro e do samba enredo de 2024.

Será no outro domingo, dia 21, na sede da Associação de Moradores do Porto Seguro, na rua Reinir Mariano de Miranda, número 147.

1ª Conferência Intermunicipal de Conselhos de Promoção da Igualdade Racial do Litoral

Na última sexta-feira (5), a Frente Afro Litoral e o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial de Paranaguá organizaram a 1ª Conferência Intermunicipal de Conselhos de Promoção da Igualdade Racial do Litoral. Além de Paranaguá, apenas Matinhos e Pontal do Paraná instituíram conselhos de Igualdade Racial.

Mas, além dos representantes do Litoral, vieram conselheiros da Região Metropolitana: Curitiba, São José dos Pinhais, Almirante Tamandaré, Pinhais e Colombo; e ainda Piraí do Sul, da região dos Campos Gerais. No Paraná, existem conselhos em pleno funcionamento em apenas 52 cidades.

“O evento mostrou a importância destes conselhos para os governos federal, estadual e municipal. Pois é desses fóruns e conselhos que saem propostas e cobranças para implementações de políticas públicas para sanar demandas da comunidade negra”, afirmou vice-presidente do Conselho local e anfitrião da conferência, Gerson Luis Augusto.

“Foi abordada a forma como o antigo governo tratou a questão racial no Brasil, negando haver racismo. A dificuldade que foi conseguir dialogar com o ex-presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo, e a expectativa e confiança que o povo negro tem neste novo governo federal”.

Uma das expectativas para 2023 é estreitar laços com o recém criado Ministério da Igualdade Racial. “Além da importância e reconhecimento do governo estadual de criar uma secretaria para mulheres e igualdade racial no Paraná e a responsabilidade de fazermos um grande evento aqui em Paranaguá no mês de novembro, uma vez que 20 de novembro será feriado municipal”, acrescentou Gerson.