UFPR Litoral recebe a 5ª Festa da Juçara nesta sexta e sábado

Acontece nesta sexta )17) e sábado (18), na UFPR Litoral, em Matinhos a 5ª Festa da Juçara. A entrada é gratuita e o evento conta com diversas atrações artísticas, além das diversas opções de saborear os frutos da juçara (Euterpe edulis).

A palmeira nativa da Mata Atlântica está classificada como vulnerável na Lista Oficial de Espécie da Flora Brasileira em Extinção por causa da retirada do palmito e o objetivo da feira é promover o seu uso sustentável.

A festa acontece na Praça da Juçara, no pátio da UFPR Litoral, localizado na rua Jaguariaíva, 512, em Caiobá. A 5ª edição conta oficinas, apresentações, distribuição de mudas e feira livre com comerciantes locais.

Os interessados nas oficinas devem fazer inscrição no lnk https://linktr.ee/festadajucaramatinhos

O festival é um evento colaborativo que conta com recursos federais da através da Lei Paulo Gustavo, e apoio da Prefeitura de Matinhos, NEA Juçara (Núcleo de Estudos em Agroecologia da UFPR Litoral), o mandato do deputado Goura, o IAT (Instituto Água e Terra) e as produtoras culturais Serafilmes e Guapê Cultural.