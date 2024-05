Pontal do Paraná anuncia investimentos de mais de R$ 25 milhões

Um novo pacote de investimentos em obras de infraestrutura e equipamentos urbanos foi anunciado nesta quarta (15) pelo prefeito Rudão Gimenes. O valor chega a R$ 25.713.133,24 com recursos do Governo do Estado, do Governo Federal e parte com recursos próprios do município.

O anúncio foi feito durante coletiva de imprensa na sede da prefeitura na presença de servidores, secretários, veículos de comunicação do Litoral, vereadores e da vice-prefeita Patricia Millo Marcomini.

Com esse novo pacote, o investimento total anunciado já passa de R$ 65 milhões. Rudão já havia anunciado em dezembro de 2023 um primeiro pacote no valor R$ 40 milhões, incluindo obras como a pavimentação de ruas e avenidas importantes como Ary Barroso (Primavera), Santos Dumont (Canoas), Baronesa do Cerro Azul e calçadões (Praia de Leste) e Paraná, em Santa Terezinha.

Ele também citou obras em execução como o Contorno de Praia de Leste com aproximadamente R$ 10 milhões; um pacote de pavimentação para diversas ruas que não permitem calçadas no valor R$ 6,5 milhões, em parceria com a Secretaria de Estado das Cidades; e o Programa Municipal de Pavimentação no valor de quase R$ 9 milhões beneficiando vários balneários.

Entre os novos investimentos anunciados neste segundo pacote estão a construção de um barracão industrial para o Provopar (R$ 450 mil) que vai tornar permanente o “Costurando Sonhos”, projeto de fabricação própria de uniformes escolares, via Secretaria de Indústria e Comércio do Paraná e apoio do deputado estadual Anibelli Neto (MDB); obras de drenagem (R$ 3 milhões e 750 mil), uma unidade do Programa “Meu Campinho”, com a readequação de uma praça em Shangri-Lá (R$ 662 mil); e a pavimentação prevista de ruas (R$ 2 milhões e 700 mil).

O prefeito detalhou os mais de R$ 25 milhões anunciados e disse que esse investimento é fundamental para o desenvolvimento e o progresso de Pontal do Paraná. Ele também disse que vai pedir apreciação da Câmara em regime de urgência para permitir a rápida abertura de dotação orçamentária. “A aprovação por parte dos vereadores permitirá dar rápido andamento em alguns projetos no prazo de uma semana. Depende da presidência da Câmara colocar em votação”, explicou Rudão.

MOLHES DE PONTAL DO SUL: O maior investimento anunciado é de R$ 10 milhões e contempla a requalificação dos molhes em Pontal do Sul com desassoreamento ao redor das praias (provocado pelas marés) e nova sinalização náutica visando as diversas embarcações que circulam na região entrando e saindo do canal. Esse projeto contempla a construção de uma passarela de 148 metros sobre os molhes, que deve se tornar um novo ponto turístico ao lado do Canto das Pedras. “A licença prévia foi obtida e o governador liberou os recursos e agora dependemos somente da Câmara para licitar. São R$ 10 milhões e a Prefeitura completará com R$ 500 mil para trazer desenvolvimento para essa importante região que é Pontal do Sul”, disse Rudão.

SAÚDE: Anúncio de R$ 2 milhões e 600 mil, sendo R$ 2 milhões em equipamentos novos para o novo PAM (Pronto Atendimento Municipal) em Praia de Leste e R$ 600 mil para aquisição de uma ambulância e novos veículos para a frota da Secretaria de Saúde.

SANEAMENTO: Anúncio feito pela Prefeitura e Sanepar (Companhia de Saneamento do Paraná) no valor de mais de R$ 2 milhões para projetos e execução da ampliação da rede de esgoto, que será ligada à duas mil residências em Monções e Iracemâ, no Jacarandá, em Canoas, no Grajaú e na região do Marissol.

COMBUSTÍVEIS E CUSTEIO: R$ 450 mil para máquinas, caminhões e tratores. Após a forte cheia de janeiro deste ano, houve repasse de R$ 250 mil do Fundo de Calamidades Públicas (Governo do Estado) e de R$ 200 mil da Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento (SEAB).

FLUTUANTE E RAMPA: R$ 389 mil, sendo R$ 362 mil para um flutuante na região do terminal de embarque e outros R$ 27 mil para construção de uma rampa em área pública beneficiando os pescadores do Mercado de Pescados João Linhares, ambos em Pontal do Sul.

PARQUES INFANTIS: Mais de R$ 284 mil para aquisição de parques infantis e outros R$ 248 mil para aquisição de equipamentos agrícolas.

EMENDAS: Dois deputados federais foram citados e receberam agradecimentos do prefeito por emendas direcionadas a Pontal do Paraná, ambas para pavimentação: Toninho Wandscheer (SD) – (R$ 1 milhão) – e Filipe Barros (PL) – R$ 500 mil. Outro valor anunciado foi a contrapartida da Prefeitura de mais de R$ 80 mil para aquisição de um trator e o projeto de um novo parque na cidade.