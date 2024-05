Mãe e filha são algemadas e trancadas no banheiro durante assalto em Matinhos

Veículo da família foi usado para fuga

Na noite desta terça-feira (14), policiais da equipe de Rádio Patrulha Auto foram acionados para dar atendimento a um roubo a residência no balneário Praia Grande em Matinhos.

Chegando ao endereço citado, as vítimas, mãe e filha, contaram que, por volta das 23h, a mãe saiu de casa de carro para buscar a filha na escola e percebeu quatro pessoas suspeitos nas proximidades da residência.

Já de volta com a filha e dentro de casa casa, a energia elétrica da residência foi desligada, a mãe saiu para averiguar e foi rendida por quatro homens armados, que anunciaram o roubo.

As duas foram algemadas, tiveram os pés amarrados e foram trancadas no banheiro, enquanto acontecia o roubo. Os ladrões deixaram o local com o veículo da família, levando diversos objetos da residência e as vítimas conseguirem se soltar e pediram socorro aos vizinhos.

A PM foi chamada e, com a ajuda do sistema de monitoramento de câmeras do município, foi possível identificar que o carro havia deixado a cidade pela rodovia PR-508. Equipes iniciaram o patrulhamento na região e abordaram dois homens suspeitos, que foram identificados pela vítima.

Após buscas nas proximidades do local da abordagem, foi localizado o veículo Kia Soul de propriedade da vítima. Ante a constatação, informa a PM, os dois confessaram o crime.

Eles foram encaminhados juntamente com veículo, à Delegacia de Polícia Civil de Matinhos. Foi acionado o Conselho Tutelar pelo fato de um deles ser menor de idade. Não foram localizados os outros dois assaltantes.