Matinhos credencia artistas locais para aniversário da cidade

A Prefeitura de Matinhos, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, publicou Edital de Credenciamento para artistas locais que queiram se apresentar durante as comemorações do aniversário de 56 anos da cidade, em junho. Também irão se apresentar artistas populares nacionalmente, a maioria do gênero sertanejo.

Serão investidos R$ 50 mil em 18 bandas e artistas individuais locais que irão se apresentar. As bandas receberão R$ 2.500,00 e os artistas solo, R$ 500,00 por uma aprsentação.

Os pedidos de credenciamento poderão ser apresentados a partir desta quinta-feira (18) até o dia 29 deste mês. O formulário a ser preenchido está no edital (página 21) e deve ser enviado para o e-mail [email protected]

O Departamento de Cultura ainda informa que dúvidas poderão ser sanadas através do telefone (41) 3163-6423 Ramal 873 ou pelo WhatsApp Business (41) 3971-6259 – que funcionará em regime de plantão, 24 horas por dia, durante todos os dias da semana.

O Edital de Credenciamento n.º 001/2023 poderá ser acessado no portal do município, por meio do link: https://matinhos.atende.net/…/edital-de-credenciamento…

Fonte: Departamento de Comunicação da Prefeitura de Matinhos