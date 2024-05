Foliões do Divino de Guaratuba visitam Prefeitura de Matinhos

Nesta sexta-feira (17), a Prefeitura de Matinhos recebeu a visita dos foliões do Divino de Guaratuba. A ida ao Paço Municipal integrou a rota da procissão dos foliões e devotos na divulgação da Festa do Divino Espírito Santo, que será realizada entre os dias 3 e 14 de julho.

Eles foram recebidos pelo prefeito Zé da Ecler e pela primeira-dama Regina Viana, que, reproduzindo um rito secular, seguraram as bandeiras vermelha, representando o Divino Espírito Santo; e branca, representando a Santíssima Trindade. Os devotos convidaram o prefeito para a festa e fizeram a tradicional cantoria. A procissão continuará na segunda-feira (20).

No sábado (18) e neste domingo (19), os foliões e alguns devotos participam da Festa do Divino na Ilha das Peças, em Guaraqueçaba, evento evento que reuniu grupos do Divino de Guaratuba, Paranaguá, Cananéia (SP) e Ubatuba (SP), além de grupos de fandango do Paraná e São Paulo.

A Festa do Divino Espírito Santo e da Santíssima Trindade é tradicionalmente realizada pela Paróquia Nossa Senhora do Bom Sucesso de Guaratuba. Segundo os organizadores, é uma oportunidade para a comunidade se reunir e celebrar, fortalecendo os laços de fé e comunhão entre os moradores da cidade vizinha.

A realização é do Instituto Cultural e Social Mãe do Bom Sucesso.