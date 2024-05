Escolas e CMEIs de Matinhos têm cartilha sobre segurança

Uma apostila com orientações aos vigilantes foi distribuída às escolas municipais e CMEIs de Matinhos. A publicação “Normas e Procedimentos do Profissional de Segurança” foi desenvolvida pela empresa H Seg, responsável pela vigilância das unidades educacionais da rede municipal.

A apostila aborda as obrigações do vigilante dentro do patrimônio, baseado na Lei n.º 7.102/1983, que rege a segurança privada. As orientações contidas nela são diretas para o profissional de segurança. Por isso, todos os vigilantes que atuam pela empresa receberam uma versão digital da apostila.

Além disso, cada diretora das escolas e CMEIs recebeu uma cópia física. De acordo com a empresa, a apostila ficará disponível nas unidades de ensino, para consulta da comunidade escolar.