Cinco pessoas são autuadas por queimadas em Guaratuba

Fotos: Polícia Ambiental / 2º Pel. 1ºª Cia

Equipes da Polícia Ambiental e fiscais da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Guaratuba realizaram na quarta-feira (17) uma operação de combate a focos de incêndio no perímetro urbano.

A ação contou também com o apoio de um caminhão pipa, utilizado para apagar os incêndios. No total foram localizadas oito áreas com fogo a céu aberto, sendo que em cinco destes, foram identificados os responsáveis. Os outros três pontos estavam em via pública.

Cinco pessoas foram autuadas administrativamente e ainda poderão responder criminalmente.